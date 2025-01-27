Армія рф розширила плацдарм на березі Осколу – розвідка Британії

росія намагається чинити тиск на логістичний центр Куп'янськ.

На півночі Харківської області російські сили розширюють плацдарм на західному березі річки Оскіл задля того, аби окупувати місто Куп'янськ.

Про це Міністерство оборони Великої Британії написало в зведенні у соцмережі X (Twitter).

"Плацдарм був спочатку створений наприкінці листопада 2024 року, і відтоді російські сили домоглися тактичних успіхів у цьому районі", - йдеться в звіті.

У розвідці додають, що метою кремля в цьому районі є селище Дворічна, за яке тривають бої між російськими та українськими силами.

Також армія рф хоче захопити село Західне, за 4 км на захід від Оскола.

"росія майже напевно намагається чинити тиск на логістичний центр Куп'янськ, також розташований на річці Оскіл, приблизно за 12 км на південь від плацдарму. Російські сили вже контролюють лінії постачання на схід і південь від міста і, ймовірно, намагаються взяти під контроль північні шляхи постачання до міста", - кажуть розвідники.

Зранку понеділка ми писали, що українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку.