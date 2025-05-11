Армія рф відновила атаки на Україну ударними дронами

Від другої ночі до ранку в більшості областей України оголошували тривогу.

В ніч на 11 травня після закінчення оголошеного президентом рф Володимиром путіним триденного односторонньо "перемир’я" росія запустила по Україні "Шахеди".

Про це повідомили Повітряні сили Telegram-каналі.

З 2 години ночі в деяких областях України була оголошена повітряна тривога, у тому числі через загрозу ударних дронів.

"БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний.

БпЛА на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, курс північний", - написали Повітряні сили.

Пізніше стало відомо про декілька груп ударних БпЛА в Сумській, Чернігівській областях, у східній частині Харківської області та на межі Донецької і Дніпропетровської областей.

А о 5:51 ПС повідомили про БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку та у напрямку Житомира.

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