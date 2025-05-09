США і ЄС готують спільну пропозицію про 30-денне перемир'я у війні в Україні

США та їхні європейські союзники завершують узгодження пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні.

У разі відмови росії від перемир’я, Вашингтон і Брюссель планують запровадити нові санкції.

Україна заявила про готовність прийняти таку пропозицію. росія, зі свого боку, оголосила про одностороннє триденне перемир’я з 8 по 10 травня.

"Проєкт ще не остаточно завершений, але ми на етапі зближення позицій", — повідомив дипломат виданню.

За його словами, рішення може бути оголошене "впродовж найближчих годин або днів" і може стосуватися як повного, так і часткового припинення вогню.

Ведуться також дискусії щодо форми ініціативи — односторонньої або з наданням росії короткого терміну на відповідь. У разі відмови москви від перемир’я США та ЄС скоординовано введуть нові санкції.

За словами джерела, політичні та технічні консультації між США та Європою активізувалися з минулого тижня. Дональд Трамп і Еммануель Макрон обговорили цю ініціативу по телефону у четвер.