США і ЄС готують спільну пропозицію про 30-денне перемир'я у війні в Україні
09 травня 2025, 21:55
Україна підтримала цю пропозицію.
США та їхні європейські союзники завершують узгодження пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні.
Про це передає Reuters із посиланням на джерела.
У разі відмови росії від перемир’я, Вашингтон і Брюссель планують запровадити нові санкції.
Україна заявила про готовність прийняти таку пропозицію. росія, зі свого боку, оголосила про одностороннє триденне перемир’я з 8 по 10 травня.
"Проєкт ще не остаточно завершений, але ми на етапі зближення позицій", — повідомив дипломат виданню.
За його словами, рішення може бути оголошене "впродовж найближчих годин або днів" і може стосуватися як повного, так і часткового припинення вогню.
Ведуться також дискусії щодо форми ініціативи — односторонньої або з наданням росії короткого терміну на відповідь. У разі відмови москви від перемир’я США та ЄС скоординовано введуть нові санкції.
За словами джерела, політичні та технічні консультації між США та Європою активізувалися з минулого тижня. Дональд Трамп і Еммануель Макрон обговорили цю ініціативу по телефону у четвер.
"У спілкуванні з американською стороною ми відчули певне роздратування через позицію росії — відсутність реакції та серйозності у відповідях на попередні пропозиції", — зазначив французький дипломат.