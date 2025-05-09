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США і ЄС готують спільну пропозицію про 30-денне перемир'я у війні в Україні

09 травня 2025, 21:55
США і ЄС готують спільну пропозицію про 30-денне перемир'я у війні в Україні
Україна підтримала цю пропозицію.
США та їхні європейські союзники завершують узгодження пропозиції про 30-денне припинення вогню в Україні.
 
Про це передає Reuters із посиланням на джерела.
 
У разі відмови росії від перемир’я, Вашингтон і Брюссель планують запровадити нові санкції.
 
Україна заявила про готовність прийняти таку пропозицію. росія, зі свого боку, оголосила про одностороннє триденне перемир’я з 8 по 10 травня.
 
"Проєкт ще не остаточно завершений, але ми на етапі зближення позицій", — повідомив дипломат виданню.
 
За його словами, рішення може бути оголошене "впродовж найближчих годин або днів" і може стосуватися як повного, так і часткового припинення вогню.
 
Ведуться також дискусії щодо форми ініціативи — односторонньої або з наданням росії короткого терміну на відповідь. У разі відмови москви від перемир’я США та ЄС скоординовано введуть нові санкції.
 
За словами джерела, політичні та технічні консультації між США та Європою активізувалися з минулого тижня. Дональд Трамп і Еммануель Макрон обговорили цю ініціативу по телефону у четвер.

 

"У спілкуванні з американською стороною ми відчули певне роздратування через позицію росії — відсутність реакції та серйозності у відповідях на попередні пропозиції", — зазначив французький дипломат. 

ЄССШАвійна в Україніросія окупанти

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