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Армія рф використовує на фронті 70-літні БТР – Forbes

20 січня 2025, 10:31
Армія рф використовує на фронті 70-літні БТР – Forbes
Фото: tass
Великі втрати змусили росіян використовувати старі запаси, включаючи БТР-50.

Російські бронетранспортери БТР-50 були створені ще в 1950-х роках. Вони мають легке озброєння, слабку броню і велику цінність для армії рф через нестачу сучасної техніки.

Про це інформує бізнес журнал Forbes.

Ще на початку 2024 року незалежні аналітики помітили активізацію роботи на кремлівській 1295-й центральній базі ремонту і зберігання танків в Арсеньєві, яка на Далекому Сході рф. 

Виявилось, що там техніки ремонтували десятки БТР-50 і виводили їх на службу.

"Ми знайшли 63 БТР-50 у 1295-му, які всі були вилучені, і вони, здається, у хорошому стані", - пише аналітик Forbes Хаймарсед.

Там ремонтується порядка двох батальйонів техніки, тобто транспортери для сотень військових. 

Однак Хаймарсед вбачає в цьому негативну тенденцію: "Я б очікував збільшення втрат БТР-50 у майбутньому". 

Розвідувальна група Oryx зафіксувала знищення щонайменше 10 таких машин, але багато БТР-50, що залишилися, продовжують виконувати бойові завдання, часто з додатковою бронею для захисту від атак дронів,  а деякі отримали нові вежі, щоб хоч якось компенсувати недоліки конструкції. 

Такі бронетранспортери спостерігачі називають "музейними експонатами" і їх стає дедалі більше на лінії фронту. 

Проте їхнє використання може мати тимчасовий характер, адже бронетехніка, зокрема БТР-50, поступово зникає у війні, де дедалі більшу роль відіграють безпілотники.

БТР-50 був виготовлений ще в 1954 році і оснащений дизельним двигуном, він важив 15 тонн, перевозив до 20 осіб і зазвичай мав лише великокаліберний кулемет. 

До 1966 року він був основною бойовою машиною радянської армії, проте з появою важчого та більш озброєного БМП-1, тисячі БТР-50 почали відправляти до другорядних підрозділів, а згодом витіснятися тягачами МТ-ЛБ.

На кінець 2022 року в російській армії залишалися лише окремі БТР-50. 

"росія не бачить необхідності повністю змінювати свій асортимент старих транспортних засобів, і замість цього прийняла гібридний підхід до модернізації", - кажуть Лестер Грау та Чарльз Бартлз у статті "російський шлях війни".

Масштабні втрати на війні внесли свої корективи і змусили росію використовувати старі запаси, включаючи БТР-50 і цивільну техніку для бойових дій. 

Цивільні транспортні засоби - яскравий приклад кризової ситуації у російському виробництві. 

Супутникові знімки покзують, що на багатьох базах техніка, придатна для відновлення, майже вичерпана. Навіть 70-річні БТР-50 поступово стають дефіцитом.

Це означає, що російські війська дедалі частіше воюватимуть пішки. 

"Кожного разу, коли російські полки намагаються атакувати за допомогою техніки, результат нульовий", - зазначив один російський блогер у дописі, перекладеному WarTranslated.

Однак піхота, за підтримки артилерії та безпілотників, поступово здобуває перевагу.

Нещодавно ми повідомляли, що рф хоче захопити чотири області України до 2026 року і потім візьметься за Європу.
війна в Українівтрати рфБТР-50

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