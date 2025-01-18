рф хоче захопити чотири області України до 2026 року і потім візьметься за Європу – Welt

Зокрема Берлін непокоїть чисельність армії рф – 1,5 мільйона діючих військовослужбовців.

кремль не має наміру згортати агресію проти України, адже, вочевидь, поставив собі за мету повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області до 2026 року. Але навіть, якщо Дональд Трамп змусить Москву зупинитися зараз, росія представлятиме велику загрозу для Європи у найближчі роки.

Керівник Українського ситуаційного центру в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг наголосив, що росія озброюється понад потреби своїх військ в Україні. Зокрема він стверджує, що в російській армії "стає більше танків, більше боєприпасів, більше ракет, більше безпілотників". На його думку, це свідчить про намір Кремля підготуватися до війни з НАТО, навіть якщо зараз рф не планує вступати у прямий конфлікт із Заходом.

За даними німецьких військових, армія рф в значній мірі компенсує свої людські та матеріальні втрати в Україні. Зокрема вказується, що москва набирає близько 30 тисяч солдатів щомісяця, заманюючи новобранців високими матеріальними стимулами.