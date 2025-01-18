рф хоче захопити чотири області України до 2026 року і потім візьметься за Європу – Welt
18 січня 2025, 20:15
Фото: з вільного доступу
Зокрема Берлін непокоїть чисельність армії рф – 1,5 мільйона діючих військовослужбовців.
кремль не має наміру згортати агресію проти України, адже, вочевидь, поставив собі за мету повністю захопити Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області до 2026 року. Але навіть, якщо Дональд Трамп змусить Москву зупинитися зараз, росія представлятиме велику загрозу для Європи у найближчі роки.
Про це пише Welt.
Керівник Українського ситуаційного центру в Міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг наголосив, що росія озброюється понад потреби своїх військ в Україні. Зокрема він стверджує, що в російській армії "стає більше танків, більше боєприпасів, більше ракет, більше безпілотників". На його думку, це свідчить про намір Кремля підготуватися до війни з НАТО, навіть якщо зараз рф не планує вступати у прямий конфлікт із Заходом.
За даними німецьких військових, армія рф в значній мірі компенсує свої людські та матеріальні втрати в Україні. Зокрема вказується, що москва набирає близько 30 тисяч солдатів щомісяця, заманюючи новобранців високими матеріальними стимулами.
Зокрема Берлін непокоїть чисельність армії рф – 1,5 мільйона діючих військовослужбовців. Для порівняння: Бундесвер налічує 180 тисяч діючих солдатів.
Крім того росія налагодила широкомасштабне виробництво авіабомб, в тому числі керованих, ракет, артилерійських снарядів, а також дронів-камікадзе різних типів, в тому числі виробляє тисячі "Шахедів" щороку.
"росія має вражаючу кількість військ і широкий спектр потужної техніки", — каже голова Комітету з питань безпеки та оборони Європейського парламенту Марі Агнес Штрак-Ціммерманн.
Однак, за її словами, війна в Україні також виявила слабкі сторони росії, зокрема у питаннях матеріально-технічного забезпечення, застарілого обладнання та низького морального духу солдатів.