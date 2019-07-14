Армія США проведе у 2020 році масштабні випробування роботів
"В армії США заявили про випробування нових бойових роботизованих машин наступного року", - йдеться в повідомленні The Verge.
У випробуваннях не будуть задіяні машини, призначені для бойових дій, проте буде проведена демонстрація технологій, які армія може використовувати в майбутньому.
Як зазначає видання, роботизовані машини RCV побудовані на платформі М113. Ними керуватимуть за допомогою проекту під назвою Mission Enabler Technologies-Demonstrators (MET-D), модернізованою бойовою машиною Бредлі.
Перший етап випробувань почнеться у березні 2020 року у Форт-Карсон у Колорадо і включатиме в себе пару машин MET-D і чотири RCV. Наступні етапи випробувань, у травні 2020 року, будуть більш масштабними - піхотний підрозділ проведе випробування RCV в Європі.
Нагадаємо, що гуманоїдного робота Atlas навчили пересуватися серед руїн та безладу, а також проходити боком через вузькі отвори.
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