Армія в смартфоні: в Міноборони анонсували електронний військовий квиток Крім того, передбачається введення електронних рапортів

За словами Марцинюка, також у пріоритеті Міноборони щодо електронного документообігу введення оформлення компенсацій за оренду житла без використання паперових документів, а також онлайн-черги на квартири.

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Заступник міністра оборони Олексій Марценюк анонсував введення в Україні електронного військового квитка. Джерело: Марценюк, якого цитує "Інтерфакс-Україна" Пряма мова: "В першу чергу ми будемо переводити в електронний вигляд ті документи, які є базовими для військовослужбовця. Йдеться про електронний військовий квиток та автоматизацію системи управління кар'єрою військовослужбовця. Це має бути стандартом; соромно, що це не зроблено досі". Деталі: За словами Марцинюка, також у пріоритеті Міноборони щодо електронного документообігу введення оформлення компенсацій за оренду житла без використання паперових документів, а також онлайн-черги на квартири. Крім того, передбачається введення електронних рапортів. Читайте також: В уряді планують створити державну ІТ-компанію

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