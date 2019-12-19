Армія в смартфоні: в Міноборони анонсували електронний військовий квиток
Заступник міністра оборони Олексій Марценюк анонсував введення в Україні електронного військового квитка.
Джерело: Марценюк, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "В першу чергу ми будемо переводити в електронний вигляд ті документи, які є базовими для військовослужбовця. Йдеться про електронний військовий квиток та автоматизацію системи управління кар'єрою військовослужбовця. Це має бути стандартом; соромно, що це не зроблено досі".
Деталі: За словами Марцинюка, також у пріоритеті Міноборони щодо електронного документообігу введення оформлення компенсацій за оренду житла без використання паперових документів, а також онлайн-черги на квартири.
Крім того, передбачається введення електронних рапортів.
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