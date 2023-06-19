Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Associated Press: На Каховській ГЕС за кілька днів припаркували машину з вибухівкою

19 червня 2023, 18:32
Associated Press: На Каховській ГЕС за кілька днів припаркували машину з вибухівкою
Джерело: hromadske
За девʼять днів до підриву Каховської ГЕС на ній помітили припаркований автомобіль із вибухівкою.

З’явилося фото машини з вибухівкою на Каховській ГЕС більш ніж за тиждень до її підриву російськими окупантами.

Про це повідомляє Associated Press.

російські окупанти перебували в критичній зоні всередині ГЕС, де, як вважає Україна, стався вибух.

Фото зроблені українським безпілотником 28 травня — на них видно машину, припарковану на ГЕС. У машині помітні великі бочки, одна з яких, можливо, з'єднана з наземною міною, а кабель йде до берега річки, захопленого російськими окупантами. Як пише AP, невідомо, скільки часу машина там простояла.

Представник українських спецпризначенців на умовах анонімності сказав, що однією замінованою машиною би не вдалося зруйнувати дамбу. Він припустив, що підрив машини міг посилити запланований вибух у машинному залі та зруйнувати верхню частину ГЕС.

Американський чиновник із посиланням на розвіддані підтвердив, що російські окупанти "деякий час перебували" в районі машинного залу на Каховській ГЕС.

У матеріалі сказано, що Каховська ГЕС могла витримати підрив тисяч кілограмів вибухівки. Фахівець лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Сідхарт Каушал зазначив, що Україна не має жодних таких ракет. Також російські окупанти повністю контролювали ГЕС зсередини і зовні, тому вкрай малоймовірно, щоб якісь "українські диверсанти" могли непомітно пронести туди тисячі кілограмів вибухівки, пише AP.

Журналісти зазначають, що країна-терористка росія мала мотив, можливість і засоби зруйнувати Каховську ГЕС.

Раніше газета The New York Times із посиланням на фахівців повідомила, що найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС міг бути підрив підводного проходу до машинного залу всередині дамби.

У ніч на вівторок, 6 червня, війська рф підірвали Каховську ГЕС, яку контролювали понад рік. Міста і села нижче по Дніпру затопило повністю або частково.

Каховська ГЕСвибухівка

Останні матеріали

Подібно до путіна. Сі Цзіньпін кидає Окінаву в геополітичний коктейль Східної Азії – Nikkei Asia
Політика
Подібно до путіна. Сі Цзіньпін кидає Окінаву в геополітичний коктейль Східної Азії – Nikkei Asia
19 червня 2023, 17:00
Гідравлічна зброя. Варто бути готовими до використання водних об'єктів як руйнівної сили у війні – військові експерти
Політика
Гідравлічна зброя. Варто бути готовими до використання водних об'єктів як руйнівної сили у війні – військові експерти
19 червня 2023, 13:15
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Політика
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 червня 2023, 10:00
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Політика
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2023, 14:37
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Технології
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Переклад iPress – 16 червня 2023, 16:01
Масове знищення зсрф – це
Політика
Масове знищення зсрф – це "добре". Але у довгостроковій перспективі, бо почалася важка війна на виснаження – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2023, 12:04
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться
Cуспільство
Розпочався контрнаступ України. Чи вирвуться "леопарди" на волю? – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 червня 2023, 08:45
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Cуспільство
Широким фронтом. ЗСУ мають відвоювати територію та переконати путіна, що він програв – Мік Раян
Переклад iPress – 15 червня 2023, 11:39
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється