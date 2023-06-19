Associated Press: На Каховській ГЕС за кілька днів припаркували машину з вибухівкою

За девʼять днів до підриву Каховської ГЕС на ній помітили припаркований автомобіль із вибухівкою.

З’явилося фото машини з вибухівкою на Каховській ГЕС більш ніж за тиждень до її підриву російськими окупантами.

Про це повідомляє Associated Press.

російські окупанти перебували в критичній зоні всередині ГЕС, де, як вважає Україна, стався вибух.

Фото зроблені українським безпілотником 28 травня — на них видно машину, припарковану на ГЕС. У машині помітні великі бочки, одна з яких, можливо, з'єднана з наземною міною, а кабель йде до берега річки, захопленого російськими окупантами. Як пише AP, невідомо, скільки часу машина там простояла.

Представник українських спецпризначенців на умовах анонімності сказав, що однією замінованою машиною би не вдалося зруйнувати дамбу. Він припустив, що підрив машини міг посилити запланований вибух у машинному залі та зруйнувати верхню частину ГЕС.

Американський чиновник із посиланням на розвіддані підтвердив, що російські окупанти "деякий час перебували" в районі машинного залу на Каховській ГЕС.

У матеріалі сказано, що Каховська ГЕС могла витримати підрив тисяч кілограмів вибухівки. Фахівець лондонського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Сідхарт Каушал зазначив, що Україна не має жодних таких ракет. Також російські окупанти повністю контролювали ГЕС зсередини і зовні, тому вкрай малоймовірно, щоб якісь "українські диверсанти" могли непомітно пронести туди тисячі кілограмів вибухівки, пише AP.

Журналісти зазначають, що країна-терористка росія мала мотив, можливість і засоби зруйнувати Каховську ГЕС.

Раніше газета The New York Times із посиланням на фахівців повідомила, що найімовірнішою причиною катастрофи на Каховській ГЕС міг бути підрив підводного проходу до машинного залу всередині дамби.

У ніч на вівторок, 6 червня, війська рф підірвали Каховську ГЕС, яку контролювали понад рік. Міста і села нижче по Дніпру затопило повністю або частково.