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Астроном-любитель заявив про відкриття нового супутника Юпітера

Лі виявив супутник, який тимчасово отримав назву EJc0061
Астроном-любитель із США Кай Лі заявляє, що виявив раніше невідомий супутник Юпітера в результаті ретельного вивчення старих зображень, які були раніше зроблені наземними телескопами.
Астроном-любитель заявив про відкриття нового супутника Юпітера Фото: Укрінформ

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Space.

"Пишаюся тим, що можу сказати, що це перший планетарний супутник, виявлений астрономом-любителем", - заявив Лі.

Видання додає, що Юпітер може мати десятки або навіть сотні супутників, які ще були виявлені астрономами. Нині ж вже відомо, що в Юпітера налічується не менше 79 супутників, а кількість виявлених продовжує зростати.

Лі виявив супутник, який тимчасово отримав назву EJc0061, під час перегляду знімків, що були зібрані у 2003 році дослідниками з Гавайського університету завдяки 3,6-метровому канадсько-французько-гавайському телескопу CFHT.

Зазначається, що нововиявлений об'єкт EJc0061 належить до "Групи Карме" (група нерегулярних супутників Юпітера, які мають близькі орбіти). Саме тому після повного перегляду даних, остаточне ім’я супутника також буде закінчуватися на літеру "е".

Нагадаємо, що астрономи розкрили секрет дивної екзопланети завбільшки з Юпітер

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21 07 2021 14:55
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