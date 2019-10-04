"Те, що ми бачимо, більше, ніж розмір нашої Сонячної системи"

Астрономи оприлюднили перше фото чорної діри, зроблені завдяки проекту Event Horizon Telescope. Фото чорної діри оприлюднили одночасно астрономи з низки країн — США, Бельгії, Японії, Данії, Китаю, Чилі та Тайваню.

"Те, що ми бачимо, більше, ніж розмір нашої Сонячної системи", - сказав професор Хейно Фальке з Університету Радбуда в Нідерландах.

Чорна діра знаходиться на відстані 500 квінтильйонів кілометрів і була сфотографована мережею з восьми телескопів по всьому світу, йдеться в повідомленні Єврокомісії.



Фото: скріншот

За даними астрономів, чорна діра сягає 40 мільярдів кілометрів в діаметрі та є у три мільйони разів більша за Землю, науковці називають її "монстром".

Нагадаємо, що Національне аерокосмічне агентство США (NASA) зафіксувало метеорний вибух в атмосфері.