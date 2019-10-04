НОВИНИАстрономи оприлюднили перше фото чорної діри, зроблені завдяки проекту Event Horizon Telescope. Фото чорної діри оприлюднили одночасно астрономи з низки країн — США, Бельгії, Японії, Данії, Китаю, Чилі та Тайваню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Астрономи оприлюднили перше фото чорної діри
"Те, що ми бачимо, більше, ніж розмір нашої Сонячної системи"
Фото:скріншот
"Те, що ми бачимо, більше, ніж розмір нашої Сонячної системи", - сказав професор Хейно Фальке з Університету Радбуда в Нідерландах.
Чорна діра знаходиться на відстані 500 квінтильйонів кілометрів і була сфотографована мережею з восьми телескопів по всьому світу, йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Фото: скріншот
За даними астрономів, чорна діра сягає 40 мільярдів кілометрів в діаметрі та є у три мільйони разів більша за Землю, науковці називають її "монстром".
Нагадаємо, що Національне аерокосмічне агентство США (NASA) зафіксувало метеорний вибух в атмосфері.
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10 04 2019 16:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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