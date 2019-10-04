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Астрономи оприлюднили перше фото чорної діри

"Те, що ми бачимо, більше, ніж розмір нашої Сонячної системи"
Астрономи оприлюднили перше фото чорної діри, зроблені завдяки проекту Event Horizon Telescope. Фото чорної діри оприлюднили одночасно астрономи з низки країн — США, Бельгії, Японії, Данії, Китаю, Чилі та Тайваню.
Астрономи оприлюднили перше фото чорної діри Фото:скріншот

"Те, що ми бачимо, більше, ніж розмір нашої Сонячної системи", - сказав професор Хейно Фальке з Університету Радбуда в Нідерландах.

Чорна діра знаходиться на відстані 500 квінтильйонів кілометрів і була сфотографована мережею з восьми телескопів по всьому світу, йдеться в повідомленні Єврокомісії.


Фото: скріншот

За даними астрономів, чорна діра сягає 40 мільярдів кілометрів в діаметрі та є у три мільйони разів більша за Землю, науковці називають її "монстром".

Нагадаємо, що Національне аерокосмічне агентство США (NASA) зафіксувало метеорний вибух в атмосфері.

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10 04 2019 16:36
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