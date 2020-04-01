Астрономи помітили, що в космосі загадково зникли близько 100 зірок

Астрономи порівняли зоряні карти, які були створені у 1950-х роках минулого століття з тими, що були складені в наші дні

За останніх 70 років у космосі з невідомих причин зникли близько 100 зірок.

Фото: Громадське

Про це заявила міжнародна дослідницька група, повідомляє "Громадське".

Астрономи порівняли зоряні карти, які були створені у 1950-х роках минулого століття з тими, що були складені в наші дні. Виявилося, що близько 100 зірок, які були на давніших картах просто зникли.

Вчені висунули кілька припущень щодо причин такої аномалії. Дехто з них вважає, що зникнення зірок можна пояснити звичайними природніми явищами. Наприклад, невдалим переродженням у наднові зірки або поглинанням їх чорними дірами.Також є припущення, що вони могли змінити положення і віддалитися.

Інші наголошують, що виявлених аномалій занадто багато, щоб пояснити таким чином всі зниклі зірки. До того ж жодна зі зниклих зірок не проявляла ознаки переродження ні в наднову, ні в нейтронну зірку.

Шукаючи альтернативне пояснення виявленої аномалії, деякі вчені припустили, що зниклі "зірки" можуть бути реліктами технологічно розвинених цивілізацій.

Ще частина дослідників каже, що більша частина зниклих зірок, найімовірніше, просто перейшла на наступні етапи свого життєвого циклу. І цей факт цілком може стати цікавою темою для майбутніх досліджень.

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