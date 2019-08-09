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Аваков на зустрічі з Зеленським нібито погрожував відставкою, - ЗМІ

Судячи з усього, годі говорити про мир і злагоду між очільником силовиків та Банковою
У середу відбулася зустріч Володимира Зеленського і Арсена Авакова, за участі очільника Офісу президента Андрія Богдана і помічника президента Сергія Шефіра, якого вважають близьким товаришем міністра внутрішніх справ.
Аваков на зустрічі з Зеленським нібито погрожував відставкою, - ЗМІ

Впродовж годинної розмови Аваков нібито не тільки відмовився від запропонованих йому заступників і заявив про бажання самостійно формувати команду МВС, а й не погоджувався віддати Нацгвардію Зеленському.

Про це у своїй статті для DT.UA пишуть Михайло Каменєв, керівник ГО "Правозахисна ініціатива", та Степан Золотар, юрист, голова Фундації регіональних ініціятив. На їхню думку, питання заступників незабаром вирішиться і не обов'язково стане критичним, адже довелось Авакову змиритись із призначенням Еки Згуладзе своєю першою заступницею, а Хатії Деканоідзе - очільницею новоствореної Національної поліції. 

"А от щодо Національної гвардії все може бути складнішим - не виключено, що в разі, якщо такі зміни буде ухвалено, міністр МВС сам подасть у відставку. Принаймні така погроза пролунала під час зустрічі на Банковій", - зазначають експерти.

Нагадаємо, що за словами лідера фракції "Слуга народу" у парламенті Давида Арахамії, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков залишиться на посаді на пів року під особисту відповідальність президента Володимира Зеленського.

28 серпня у Києві під Офісом президента провели акцію "Аваков – чорт" з вимогою не призначати Авакова на будь-яку посаду в новому уряді.

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08 09 2019 15:41
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