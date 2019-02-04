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Аваков про голосування Ляшка: Солідний штраф йому б не завадив

Голова правління мережі ОПОРА Ольга Айвазовська також вважає, що Ляшка та одного з губернаторів є сенс оштрафувати
Глава МВС України Арсен Аваков заявив, що лідеру "Радикальної партії" Олегу Ляшку потрібно призначити штраф за публічну демонстрацію бюлетеня після голосування на виборчій дільниці.
Аваков про голосування Ляшка: Солідний штраф йому б не завадив Фото: facebook.com/O.Liashko

"Питання, наскільки буде принциповим орган розслідувань і суд, щоб дійти до кінця. На мій погляд, це важливо зробити.

Звичайно, що за те, що Олег Ляшко демонстрував свій бюлетень, на цьому етапі садити в тюрму нікого не потрібно, але солідний штраф їм би не завадив, це була б хороша превенція", - підкреслив Аваков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, повідомляє "Укрінформ".

Голова правління мережі ОПОРА Ольга Айвазовська також вважає, що Ляшка та одного з губернаторів є сенс оштрафувати за те, що вони показали свої заповнені бюлетені.

За її словами, у більшості випадків українці фотографували або якось інакше показували свої бюлетені, порушуючи таємницю голосування, не тому що мав місце підкуп голосів.

На думку Айвазовської, це психологічна особливість українського виборця, який вважає бюлетень своєю власністю, яку можна продавати, всім показувати та взагалі робити з ним все, що захочеться.

Нагадаємо, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко проголосував на виборах президента і показав на камери бюлетень зі своїм голосом, чим порушив українське законодавство.

Громадська організація "Комітет виборців України" відреагувала на поведінку кандидата й нагадала, що Ляшко порушив таємницю голосування. Адже стаття 7 закону "Про вибори Президента України" визначає, що голосування на виборах є таємним.

Державне бюро розслідувань не вважає порушенням демонстрацію головою Радикальної партії Олегом Ляшком заповненого бюлетеня після голосування на виборах президента і відмовилося відкривати кримінальне провадження.

 

 

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02 04 2019 09:21
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