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Аваков про політ Бойко в Росію: Він порушив законодавство України

Аваков нагадав, що політ був здійснений 22 березня, зазначивши, що українське законодавство забороняє авіаційне сполучення з РФ
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання Кабінету міністрів запитав, на якій підставі нардеп Юрій Бойко і політик Віктор Медведчук здійснили політ в Російську Федерацію.
Аваков про політ Бойко в Росію: Він порушив законодавство України Арсен Аваков. Фото: lb.ua

"Чому так сталося, що в порушення закону України, українських санкцій щодо заборони авіасполучення з РФ ми мали 22.03 переліт пана Бойка, спрямований з аеропорту Київ (Жуляни) - Москва о 12.50 і Москва - Київ (Жуляни) в 23.18. Ми всі знаємо, які переговори вів пан Бойко в Москві - антиукраїнські", - обурився Аваков.  

Міністр підкреслив, що з цього приводу було звернення парламентської фракції "Народний фронт".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Державіаслужбі та Держприкордонслужбі перевірити, чи були порушені закони України при вильоті Бойко і Медведчука в Москву.

"Всіх перевірити, хто діяв і в яких межах, і де були допущенні порушення закону України з відповідним реагуванням  й інформуванням Кабінету міністрів", - сказав Гройсман.

Аваков уточнив, що політ здійснили Бойко, Медведчук, Козак та інші.

Нагадаємо, що  22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін хоче знати, чи обговорюваликандидат в президенти Юрій Бойко і кум президента РФ Віктор Медведчук у Москві питання звільнення українських політв'язнів і військовополонених.
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27 03 2019 12:24
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