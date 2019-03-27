Аваков про політ Бойко в Росію: Він порушив законодавство України

Аваков нагадав, що політ був здійснений 22 березня, зазначивши, що українське законодавство забороняє авіаційне сполучення з РФ

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час засідання Кабінету міністрів запитав, на якій підставі нардеп Юрій Бойко і політик Віктор Медведчук здійснили політ в Російську Федерацію.

"Чому так сталося, що в порушення закону України, українських санкцій щодо заборони авіасполучення з РФ ми мали 22.03 переліт пана Бойка, спрямований з аеропорту Київ (Жуляни) - Москва о 12.50 і Москва - Київ (Жуляни) в 23.18. Ми всі знаємо, які переговори вів пан Бойко в Москві - антиукраїнські", - обурився Аваков.

Міністр підкреслив, що з цього приводу було звернення парламентської фракції "Народний фронт".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Державіаслужбі та Держприкордонслужбі перевірити, чи були порушені закони України при вильоті Бойко і Медведчука в Москву.

"Всіх перевірити, хто діяв і в яких межах, і де були допущенні порушення закону України з відповідним реагуванням й інформуванням Кабінету міністрів", - сказав Гройсман.

Аваков уточнив, що політ здійснили Бойко, Медведчук, Козак та інші.

Нагадаємо, що 22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві.