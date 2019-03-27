Аваков про політ Бойко в Росію: Він порушив законодавство України
"Чому так сталося, що в порушення закону України, українських санкцій щодо заборони авіасполучення з РФ ми мали 22.03 переліт пана Бойка, спрямований з аеропорту Київ (Жуляни) - Москва о 12.50 і Москва - Київ (Жуляни) в 23.18. Ми всі знаємо, які переговори вів пан Бойко в Москві - антиукраїнські", - обурився Аваков.
Міністр підкреслив, що з цього приводу було звернення парламентської фракції "Народний фронт".
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Державіаслужбі та Держприкордонслужбі перевірити, чи були порушені закони України при вильоті Бойко і Медведчука в Москву.
"Всіх перевірити, хто діяв і в яких межах, і де були допущенні порушення закону України з відповідним реагуванням й інформуванням Кабінету міністрів", - сказав Гройсман.
Аваков уточнив, що політ здійснили Бойко, Медведчук, Козак та інші.
Нагадаємо, що 22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч з Медведєвим у Москві.
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