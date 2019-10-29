Аваков: Україна продовжує економічний розвиток, незважаючи на перешкоди з боку Росії

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що інвестиційний форум "Re: Think. Invest in Ukraine", який зараз проходить у Маріуполі, ще раз довів, що Україна знаходиться на шляху реформ та економічних перетворень, незважаючи на перешкоди з боку агресора - Росії.

"Цей форум дає можливість представити більш ніж сотню інвестиційних проєктів. Наприклад, французькі компанії представлять проєкт водопостачання. З усіма перевагами ми повинні враховувати фактор - Російська Федерація має імперські амбіції і намагається припинити наш розвиток. Ми повинні пройти цей шлях і повернути свої території", - сказав Аваков, передає LB.ua.

Міністр зазначив, що Маріуполь, який пережив страшні і важкі часи, зараз - одне з найбезпечніших міст в Україні.

"Я пам'ятаю ситуацію 2014 року, коли вулиці були безлюдними. Я пам'ятаю, як ми на цьому місці в 2016 році складали присягу патрульної поліції. Я пам'ятаю ситуацію, коли на околицях стріляли з «Градів», з боку російського кордону. Тепер ми бачимо місто, в якому показники безпеки одні з найкращих у країні, місто, в якому нові дороги і в якому проклали нову трасу", - сказав голова МВС.

При цьому він зазначив, що проблеми залишаються і потребують негайного вирішення.

"Ми маємо проблему, коли комунікація портів залежить від дисципліни Росії і дотримання морського права. І наші проблеми існують. Одну з них я озвучив учора на засіданні Кабміну - це обмеження можливостей під час акредитації суб'єктів підприємницької діяльності, які розміщені в Маріуполі. Вони не можуть здавати своє майно в заставу. І всі ці питання треба вирішувати", - підкреслив Аваков.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся із заступницею голови місії США в Україні Крістіною Квін.