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Аваков заступився за "Азов" перед американцями

Міністр заперечує поширення нацистської ідеології в підрозділі
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зустрівся із заступницею голови місії США в Україні Крістіною Квін.
Аваков заступився за "Азов" перед американцями Арсен Аваков. Фото: lb.ua

Розмова стосувалася ситуації навколо підрозділу спеціального призначення "Азов" (в/ч 3057) Національної гвардії, який у США запропонували визнати терористичною організацією, передає LB.ua.

"Ганебна інформаційна кампанія про нібито поширення нацистської ідеології серед особового складу "Азову" є навмисною спробою дискредитувати підрозділ і Національну гвардію України, перш за все - у свідомості міжнародних партнерів України, спровокувати кризу у відносинах із нашими союзниками, послабити позицію нашої держави у світі", - заявив Аваков пані Квін.

Він заявив, що "Азов" показав високу ефективність у захисті держави від військової агресії з боку Росії і тепер його намагаються дискредитувати "іншим, гібридним методом".

"Сподіваюся, що чесна і відкрита позиція України і наведені факти будуть враховані нашими партнерами і соратниками по боротьбі і захисту демократії. Ми разом дамо відсіч цим брудним і небезпечним методам", - зазначив Аваков.

Раніше відбулася зустріч Володимира Зеленського і Арсена Авакова, за участі очільника Офісу президента Андрія Богдана і помічника президента Сергія Шефіра, якого вважають близьким товаришем міністра внутрішніх справ.

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25 10 2019 12:30
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