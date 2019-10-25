Аваков заступився за "Азов" перед американцями
Розмова стосувалася ситуації навколо підрозділу спеціального призначення "Азов" (в/ч 3057) Національної гвардії, який у США запропонували визнати терористичною організацією, передає LB.ua.
"Ганебна інформаційна кампанія про нібито поширення нацистської ідеології серед особового складу "Азову" є навмисною спробою дискредитувати підрозділ і Національну гвардію України, перш за все - у свідомості міжнародних партнерів України, спровокувати кризу у відносинах із нашими союзниками, послабити позицію нашої держави у світі", - заявив Аваков пані Квін.
Він заявив, що "Азов" показав високу ефективність у захисті держави від військової агресії з боку Росії і тепер його намагаються дискредитувати "іншим, гібридним методом".
"Сподіваюся, що чесна і відкрита позиція України і наведені факти будуть враховані нашими партнерами і соратниками по боротьбі і захисту демократії. Ми разом дамо відсіч цим брудним і небезпечним методам", - зазначив Аваков.
Раніше відбулася зустріч Володимира Зеленського і Арсена Авакова, за участі очільника Офісу президента Андрія Богдана і помічника президента Сергія Шефіра, якого вважають близьким товаришем міністра внутрішніх справ.
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