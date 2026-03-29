У росії засудили ще трьох бійців "Азову"

Ростовський суд виніс вироки від 5,5 до 19 років трьом українським захисникам Маріуполя.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив трьох українських військових, захисників Маріуполя, які потрапили в полон під час облоги заводу "Азовсталь".

Усіх їх звинуватили через службу в бригаді "Азов", повідомляють росЗМІ.

Серед засуджених: 54-річний Сергій Близнюк – 18 років позбавлення волі, 36-річний Геннадій Бибочкін – 19 років суворого режиму, та Володимир Рева – 5,5 років колонії. Перших двох обвинувачували в участі у терористичній спільноті та навчанні тероризму, Реву – лише за участь. Інших подробиць суд не надав.

За даними видання, Близнюк служив у Національній гвардії України з 2014 року, а з 2018-го – у "Азові" кулеметником.

Під час боїв у Маріуполі 8 березня 2022 року він отримав тяжкі поранення і був евакуйований до бункера на "Азовсталі", а 8 травня здався російським військам разом із Бибочкіним.

Рева прослужив у "Азові" близько трьох місяців як водій взводу забезпечення гаубичного артилерійського дивізіону, отримавши найм’якший вирок серед засуджених.

