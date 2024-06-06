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Аварія потяга в Чехії: МЗС повідомило про загибель двох громадянок України

06 червня 2024, 14:07
Аварія потяга в Чехії: МЗС повідомило про загибель двох громадянок України
Фото: Idnes
Постраждалих доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове.

Внаслідок зіткнення двох потягів у чеському місті Пардубіце загинуло четверо осіб, серед яких – дві громадянки України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Громадянство інших двох осіб, які загинули, ще встановлюється. 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Також постарждалих доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець Кралове.

У МЗС зазначають, що консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія потягів. Пасажирський потяг "Прага – Кошице" чеської компанії RegioJet зіткнувся з вантажним потягом. До його складу входять причіпні вагони до українського міста Чоп, які розташовані в середині потяга. 

На місці аварії був оперативно створений координаційний штаб, до якого увійшли правоохоронні органи та служби порятунку. Станом на 4 годину ночі рятувальна операція була завершена.

Також "Укрзалізниця" тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються. Зазначається, що прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага – Перемишль, з якого більшість пасажирів пересідають на поїзди до України. 

аваріяпотягвійна в Україніросія окупанти

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