Авіасполучення між Чехією та Росією збережуть до кінця літа
Російські авіакомпанії "Аерофлот", "Уральські авіалінії" і "Перемога" скасували рейси в Прагу і Карлові Вари за 2 липня, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство транспорту Чехії.
За інформацією російської сторони, це сталося через рішення влади Чехії відкликати видані раніше дозволи на польоти.
Пізніше в той же день в Міністерстві транспорту Чехії оголосили, що заборона на польоти російських авіакомпаній в Чехію скасована, але лише до 7 липня.
Нагадаємо, грузинська авіакомпанія Georgian Airwaves повідомила, що поки продовжить виконувати рейси в Росію в звичайному режимі
На сайті Georgian Airwaves доступна покупка квитків в Росію і з неї після 8 липня.
Читайте також: В'їзд у Канаду згодом може бути за електронними візами
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського