Авіасполучення між Чехією та Росією збережуть до кінця літа

Чехія і Росія збережуть авіасполучення в існуючих обсягах до кінця літа

В кінці літа Прага і Москва повернуться до переговорів про подальшу співпрацю.

Російські авіакомпанії "Аерофлот", "Уральські авіалінії" і "Перемога" скасували рейси в Прагу і Карлові Вари за 2 липня, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство транспорту Чехії.

За інформацією російської сторони, це сталося через рішення влади Чехії відкликати видані раніше дозволи на польоти.

Пізніше в той же день в Міністерстві транспорту Чехії оголосили, що заборона на польоти російських авіакомпаній в Чехію скасована, але лише до 7 липня.

Нагадаємо, грузинська авіакомпанія Georgian Airwaves повідомила, що поки продовжить виконувати рейси в Росію в звичайному режимі

На сайті Georgian Airwaves доступна покупка квитків в Росію і з неї після 8 липня.

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