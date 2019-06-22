CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа сайті Georgian Airwaves доступна покупка квитків в Росію і з неї після 8 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Грузія надалі продаватиме квитки на літаки до Росії
Грузинська авіакомпанія Georgian Airwaves повідомила, що поки продовжить виконувати рейси в Росію в звичайному режимі
Фото: aviarf.ru
"Нова заборона діє на російські авіакомпанії і польоти з Росії в Грузію, тому ми продовжуємо літати за розписаним графіком. Квитки можна придбати без обмежень. Якщо будуть які-небудь новини, ми повідомимо про це в заяві, але поки змін немає", – мовиться в заяві авіакомпанії, йдеться у "Радіо Свобода".
Нагадаємо, через протести у Тбілісі президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.
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22 06 2019 16:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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