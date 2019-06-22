Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Грузія надалі продаватиме квитки на літаки до Росії

Грузинська авіакомпанія Georgian Airwaves повідомила, що поки продовжить виконувати рейси в Росію в звичайному режимі
На сайті Georgian Airwaves доступна покупка квитків в Росію і з неї після 8 липня.
Грузія надалі продаватиме квитки на літаки до Росії Фото: aviarf.ru

"Нова заборона діє на російські авіакомпанії і польоти з Росії в Грузію, тому ми продовжуємо літати за розписаним графіком. Квитки можна придбати без обмежень. Якщо будуть які-небудь новини, ми повідомимо про це в заяві, але поки змін немає", – мовиться в заяві авіакомпанії, йдеться у "Радіо Свобода".

Нагадаємо, через протести у Тбілісі президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

Читайте також: Баканов розповів у Вашингтоні про стратегічні послання Зеленського на майбутній зустрічі з Трампом

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 06 2019 16:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

#бізнес_ветеранів: Нафтова компанія від добровольця Артема Гульченка

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.