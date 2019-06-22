Грузія надалі продаватиме квитки на літаки до Росії Грузинська авіакомпанія Georgian Airwaves повідомила, що поки продовжить виконувати рейси в Росію в звичайному режимі

На сайті Georgian Airwaves доступна покупка квитків в Росію і з неї після 8 липня.

Фото: aviarf.ru

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