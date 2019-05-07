В'їзд у Канаду згодом може бути за електронними візами
"Ми провели дуже продуктивну зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Я залишила її із великою перемогою для моїх виборців: прем’єр-міністр Трюдо взяв зобов’язання дозволити українцям відвідувати Канаду із попередньою електронною авторизацією", – сказала депутатка парламенту Канади від Ліберальної партії Мар’яна Мигайчук, повідомляє "Укрінформ".
Вона зауважила, що протягом своєї каденції внесла до парламенту кілька петицій щодо необхідності спрощення візового режиму для українців – "і нарешті це наближається".
З 2017 року бразильці, яким протягом минулих 10 років було надано канадську туристичну візу, мають змогу для наступних подорожей до Канади отримувати лише електронну авторизацію, що за кілька хвилин оформлюється онлайн і коштує 7 доларів.
Нагадаємо, Сполучені Штати ввели нові правила отримання візи - тепер майже всім, хто планує відвідати США, доведеться показувати візовим офіцерам свої соцмережі.
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