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В'їзд у Канаду згодом може бути за електронними візами

Канада може дозволити українцям подорожувати до неї з використанням електронних віз
Конгрес українців Канади наразі лобіює у канадському уряді питання щодо запровадження для українців правил подорожей, подібних до тих, які діють для громадян Бразилії.
В Фото: з відкритих джерел

"Ми провели дуже продуктивну зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Я залишила її із великою перемогою для моїх виборців: прем’єр-міністр Трюдо взяв зобов’язання дозволити українцям відвідувати Канаду із попередньою електронною авторизацією", – сказала депутатка парламенту Канади від Ліберальної партії Мар’яна Мигайчук, повідомляє "Укрінформ".

Вона зауважила, що протягом своєї каденції внесла до парламенту кілька петицій щодо необхідності спрощення візового режиму для українців – "і нарешті це наближається".

З 2017 року бразильці, яким протягом минулих 10 років було надано канадську туристичну візу, мають змогу для наступних подорожей до Канади отримувати лише електронну авторизацію, що за кілька хвилин оформлюється онлайн і коштує 7 доларів.

Нагадаємо, Сполучені Штати ввели нові правила отримання візи - тепер майже всім, хто планує відвідати США, доведеться показувати візовим офіцерам свої соцмережі.

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05 07 2019 09:55
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