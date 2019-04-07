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СБУ затримала учасника збиття MH-17

Служба безпеки затримала і суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов’янської бригади самопроголошеної “Донецької народної республіки” Володимира Цемаха
Цемаху обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів.
СБУ затримала учасника збиття MH-17 Фото: @UKRinVAT

Адвокат Цемаха Роман Гонтарев зазначив, що буде зустрічатися з клієнтом і слідчим 5 липня, йдеться в Mil.in.ua.

“Він міститься у Києві під вартою в статусі підозрюваного”, – повідомив захисник.

Детальну інформацію він повідомити відмовився, пославшись на таємницю слідства.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що наприкінці червня українські спецназівці затримали Цемаха в окупованому Сніжному (Донецької області), оглушили його і вивезли під виглядом паралізованого пенсіонера на підконтрольну Україні територію.

Наголошується, що Цемах як екс-начальник ППО бойовиків може бути цінним свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом “Бук” 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Нагадаємо, що США вітають оголошення міжнародної слідчої групи щодо MH17 і закликають Росію покарати винних.

Зазначимо, що Гіркіну і ще трьом бойовикам "ДНР" пред'явлені підозри у зв'язку з катастрофою MH17.

Додамо, що уряд Малайзії вимагає переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який збили над Донеччиною.

Малайзія згодна зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де вказано, що літак було збито ракетою, виготовленою в Росії, але "це не означає, що ракета була запущена Росією", заявив прем'єр-міністр країни Махатхіра Мохамада, повідомляє місцева газета Malay Mail.

Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі. 

Напередодні адвокат полковника ЗСУ Івана Без'язикова, підозрюваного у держзраді заявив, що полковник не причетний до збиття боїнгу "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 на Донбасі у липні 2014 року.

Раніше нідерландський телеканал Nieuwsuur повідомив, що Без’язиков є серед чотирьох підозрюваних у справі про збиття МН17, імена яких 19 червня оприлюднить Міжнародна слідча група (JIT).  

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