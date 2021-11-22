Звільнена команда Kyiv Post оголосила про запуск нового медіа The Kyiv Independent

Нове видання публікуватиме факти про політику та реформи, війну та культуру, підприємництво та наукові відкриття

Звільнена команда англомовного українського видання Kyiv Post запускає нове ЗМІ – англомовне видання The Kyiv Independent.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми - це колишня редакція Kyiv Post, 30 журналістів та редакторів, звільнених власником цього видання за обстоювання редакційної незалежності. Ми запускаємо The Kyiv Independent, тому що Україні потрібна якісна англомовна журналістика, а нашим читачам – ЗМІ, що викликає довіру. У цей новий проект ми беремо з собою найкраще зі спадщини Kyiv Post", - повідомляється на сторінці Save the Kyiv Post у Facebook у понеділок.

Як зазначено, нове видання публікуватиме факти про політику та реформи, війну та культуру, підприємництво та наукові відкриття.

"Ми задіємо безкомпромісні журналістські розслідування, щоб притягнути до відповідальності тих, хто при владі", - заявили журналісти.

Вони також зазначають, що за ними "не стоять заможні власники чи олігарх". Вони розраховуватимуть насамперед на внески читачів та донорів, а згодом - на комерційну діяльність.

Як повідомлялося, звільнений 8 листопада 2021 року колектив англомовного українського медіа Kyiv Post запропонував власнику медіа Аднану Ківану продати Kyiv Post.

На думку редакції, Ківан закрив газету з метою відплати за спротив колективу втручанню власника в роботу незалежної редакції.

Згодом звільнена команда Kyiv Post заявила про запуск нового ЗМІ, редакцію якого очолить колишній заступник головного редактора Ольга Руденко.

Генеральним директором англомовної газети Kyiv Post став Люк Шеньє (Luc Chénier), який вже обіймав цю посаду в 2016-2018 роках. За словами нового СЕО видання, рішення про зупинення випуску газети від 8 листопада 2021 року було ухвалено після "повного розриву відносин зі співробітниками видання через протидію планам масштабного розширення Kyiv Post".

Агентству "Інтерфакс-Україна" стало відомо, що видавець планує зберегти друковану версію Kyiv Post, а також запустити українську версію проекту.

Люк Шеньє вже анонсував повернення видання до роботи до Різдвяних свят.

Ківан купив Kyiv Post у бізнесмена Мохаммада Захура у 2018 році.

За даними системи "СПАРК-Інтерфакс", ТОВ "Бізнесгруп", яке є видавцем Kyiv Post і на 60% належить Ківану (ще 40% володіє партнер Ківана за низкою інших проектів Ольга Павлова), у 2019 році отримало 6,649 млн грн збитку, а 2020 року збільшило збитки на 64,2% - до 10,914 млн грн. Якщо 2019-го компанія отримала дохід від операційної діяльності у розмірі 5,682 млн грн, то 2020-го збиток від цієї діяльності становив 10,914 млн грн.

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