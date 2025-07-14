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Австралія вперше провела навчання зі стрільби з HIMARS на своїй території

14 липня 2025, 19:08
Австралія вперше провела навчання зі стрільби з HIMARS на своїй території
Відбулось це під час найбільших військових навчань країни.

Армія Австралії разом із американськими та сінгапурським військами вперше виконала стрільби з реактивної системи залпового вогню великої дальності HIMARS під час військових навчань "Talisman Sabre".

Про це повідомляє агенція Reuters

В перший день найбільших військових навчань Австралії "Talisman Sabre", де навчаються 40 000 військових з 19 країн, а також військові США, Австралії, Японії, Франції, Південної Кореї і Сінгапуру провели бойові стрільби за участі американських винищувачів F-35B та наземних ударних ракет і ракет дальнього радіусу дії.

Видання пише, що генеральний директор спільних навчань бригадир австралійської армії Нік Вілсон заявив, що це перший випадок, коли Австралія, Сінгапур та Сполучені Штати разом запустили ракети HIMARS, а перший запуск Австралії на власній території.

"HIMARS буде використано разом з низкою інших видів зброї... щоб забезпечити нам стратегію збереження безпеки, миру та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні", – додав директор. 

Компанія Lockheed Martin у квітні поставила перші 2 з 42 пускових установок HIMARS в Австралією.

Австралія оголосила, що витратить 49 млрд доларів на ракети протягом наступного десятиліття, включаючи інвестиції в нові вітчизняні виробничі потужності.

 
АвстраліяHIMARS

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