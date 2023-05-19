Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Австралія ввела нові санкції проти росії

19 травня 2023, 13:03
Австралія ввела нові санкції проти росії
Фото: Freedman Club
Австралія внесла до санкційного списку п'ять банків та декілька чиновників.

Австралія запровадила нові санкції проти росії через загарбницьку війну проти України. Зокрема, під обмеження потрапила нафтова компанія "Роснефть", золотодобувна компанія та низка банків.

Про це повідомляє прес-служба прем'єра Австралії.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз та міністр закордонних справ Пенні Вонг оголосили про фінансові санкції та заборону на експорт, націлені на сектори економічного та стратегічного значення для росії.

Так, нові фінансові санкції стосуватимуться 21 організації та трьох фізичних осіб, зокрема:

- російської нафтової компанії "Роснефть";

- Дочірніх компаній російської державної атомної корпорації "Росатом", які займаються ядерними дослідженнями, розвитком інфраструктури та виробництвом зброї;

- російської компанії, що створена для "поглинання" Запорізької АЕС;

- Найбільшої золотодобувної компанії росії ПАТ "Полюс";

- Однієї з найбільших металургійних компаній росії ПАТ "Северсталь";

- Оборонних організацій, які підтримують війну, розв'язану росією;

- П'ятьох російських банків, які працюють на території рф.

До того ж уряд Австралії запровадить заборону на експорт усіх машин і запасних частин до росії та територій, які тимчасово контролюються країною-агресором.

Окрім того, Австралія закликала росію вивести свої війська з території України та припинити війну.

Зазначимо, що Австралія вже ввела санкції проти понад тисячі осіб і організацій, які підтримують незаконне вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо, сьогодні починається 4-денний саміт G7 у Хіросімі, на якому, зокрема, будуть обговорювати введення нових санкцій проти росії.

Британія запровадила додаткові санкції проти росії. До списку увійшли 86 росіян і компаній, зокрема, "Росбанк" та "Тінькофф Банк", 9 організацій, пов'язаних з "Росатомом" та засновник "Російської мідної компанії" Ігор Алтушкін.

війнаАвстраліясанкціі проти росії

Останні матеріали

Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Поразницька, безглузда дискусія Америки
Політика
Поразницька, безглузда дискусія Америки "Україна чи Тайвань". США повинні відновити свій потенціал лідерства – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 19 травня 2023, 12:06
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина І – Історія про старий радянський ЗРК С-75 – Том Купер
Переклад iPress – 19 травня 2023, 10:03
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Політика
Politico кремлівських наративів. росія прагне заморозити війну та підключає американські ЗМІ
Переклад iPress – 19 травня 2023, 08:31
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Політика
Еволюція політики Великої Британії щодо України. Як Британія перетворилася на першопрохідця у наданні нових видів озброєнь – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 18 травня 2023, 17:06
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Політика
Для Заходу настало літо рішень. Чим швидше путіна змусять визнати свою поразку – тим менше шансів для чорних лебедів – The Atlantic
Переклад iPress – 18 травня 2023, 12:27
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Політика
російські війська покращилися. Захід повинен взяти це до уваги – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 травня 2023, 10:11
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Політика
російські командири мають боятися за власну безпеку. Зі Storm Shadow Україна може виснажити російську логістику та командування
Переклад iPress – 17 травня 2023, 16:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється