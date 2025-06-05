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ПОЛІТИКА

Axios: Трамп назвав операцію "Павутина" сильною, але занепокоєний реакцією путіна

05 червня 2025, 13:18
Axios: Трамп назвав операцію
Фото: apnews.com
Він стурбований, що це заважатиме його дипломатичній місії з припинення війни.

Президент США Дональд Трамп у приватному порядку захоплюється українською атакою по російських аеродромах, він вважає її "сильною" та "крутою". Проте він стурбований тим, що це ще більше ускладнить його мету з припинення вогню в Україні.

Про це пише Axios з посиланням на джерела. 

"Досить сильно", — такими словами Трамп прокоментував операцію СБУ "Павутина" одній довіреній особі.

Водночас Трамп також казав радникам, що операція підштовхне владіміра путіна до дуже суттєвих заходів у відповідь. Цей сценарій завадить дипломатичній ініціативі Трампа, кажуть джерела журналістів.

"З міжнародної точки зору, чихуахуа завдає реальної шкоди набагато більшому собаці", — прокоментував українську операцію журналістам один з радників Трампа.

Зазначається, що однією з причин занепокоєння Білого дому є те, що українці вразили стратегічні бомбардувальники, які можуть нести ядерну зброю та є ключовою частиною ядерного стримування росії. За словами джерел журналістів, сама атака Трампа не здивувала, але він стурбований, що це продовжить бойові дії. Проте, попри ці побоювання, Трамп вражений тим, що зробила Україна.

Нагадаємо, вчора Трамп провів телефонну розмову з путіним. У ході неї російський диктатор, за словами самого ж Трампа, "дуже сильно" запевнив, що йому доведеться відповісти Україні на операцію "Павутина". 

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