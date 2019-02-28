Статки кандидатів оцінили у 2,2 мільярди гривень, - ІНФОГРАФІКА

Згідно з аналізом, загальна сума грошових активів кандидатів сягає 2,23 млрд грн, доходів – 129,58 млн грн, найбільше з них – у Порошенко (828,18 млн) і позафракційного нардепа-мажоритарника Юрія Дерев’янка (445,49 млн грн), якого висунула партія "Воля". Про це йдеться в розслідуванні руху "Чесно".

За даними "Чесно", найбільший дохід у 2017 році отримав лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Найбільшу частку доходів - на близько 16 млн грн - склав продаж нерухомості. Порошенко заробив на 4 мільйони менше.

З-поміж жінок найзаможнішою виявилася народна депутатка Ольга Богомолець ("Блок Петра Порошенка"), котра балотувалась у Президенти й 2014 року. Її доходи за 2017 рік сягали 8,32 млн грн, з яких значну частину вона одержала від надання в оренду власної нерухомості, зокрема й від Посольства США в Україні – за приміщення на вулиці Сікорського.

А ось лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко своїм фінансовим успіхом завдячує переважно чоловікові.

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В екс-журналістки Юлії Литвиненко найменші статки. Але, судячи з усього, вона й не здійснює агітації на вулицях. Утім, має високу активність у соцмережах: її сторінка, створена 13 січня 2019 року, набрала вже 48 тисяч лайків.

13 кандидатів за підсумками 2017 року не мали достатньої кількості грошових активів і доходів, а отже, не могли внести заставу у 2,5 млн грн з власних коштів для участі у виборах.

Роман Безсмертний, наприклад, просив кошти у соцмережах, кандидат від "Свободи" Руслан Кошулинський заявив, що гроші на заставу йому дала партія, а екс-журналіст Дмитро Гнап збирав гроші краудфандингом.

При цьому розслідування встановило, що жодних грошових активів за 2017 рік не задекларували двоє нардепів-мажоритарників – Сергій Каплін з Полтавщини, представник "Блоку Петра Порошенка", і позафракційний народний депутат Юрій Тимошенко з Івано-Франківської області. А доходів не зазначили у своїй декларації кандидати Олександр Ващенко та Василь Журавльов.