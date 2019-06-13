Баканов підтвердив російське громадянство дружини

Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Іван Баканов виступив з офіційною заявою щодо проукраїнської позиції своєї сім'ї.

"Коли ми з командою ухвалювали рішення йти в політику, кожен з нас усвідомлював, що його сім'я, друзі, сусіди і навіть домашні тварини опиняться під громадським мікроскопом. Був готовий до цього і я. Тому всім, хто збирається мене шантажувати близькими, відповім чітко: так не буде. Ніколи нічого не приховував і не збираюся це робити", - йдеться в заяві, яка розміщена у Facebook СБУ, повідомляє LB.ua.

Баканов стверджує, що спецперевірка не виявила жодних обмежень під час призначення на посаду заступника Голови СБУ і не знайшла перешкод надання йому допуску до державної таємниці.

"Я одружений, ми з дружиною маємо двох синів. Старший, Артур, після навчання у військовому ліцеї ім. І. Богуна закінчив Київський виш, він працює і живе окремо. Молодший - Степан, навчається в школі. Обидва українці. Моя дружина, українка, жила і вчилася в школі Кривого Рогу. Вступила до ВНЗ на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною і Росією. Потім, із 1998 р. вона живе і працює в Україні з посвідкою на проживання в нашій країні, перебуває в процесі оформлення українського громадянства", - додав Баканов.

За його словами, Оксана Баканова не відвідувала територію Російської Федерації з 2013 року.

"Отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників. Ми ніколи не підключали до процесу "фірми", посередників і не будемо звертатися з таким проханням до президента. Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, в чиїй пам'яті телефону немає номера президента. Оксана має стійку проукраїнську позицію", - запевнив в.о. голови СБУ.

Нагадаємо, що напередодні президент Володимир Зеленський видав нові укази про звільнення керівництва Служби безпеки України.

22 травня колишнього партнера президента Володимира Зеленського по "Кварталу 95" та ексголову партії "Слуга народу" Івана Баканова призначили першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Наразі Баканов є виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.