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Балтійські країни заборонили в'їзд ще десяткам грузинським посадовцям

03 березня 2025, 19:10
Балтійські країни заборонили в'їзд ще десяткам грузинським посадовцям
Фото: epa/vostock-photo
Ще в грудні в Грузії прийшли президентські вибори без участі народу.

Литва, Латвія та Естонія через порушення прав людини заборонили вʼїзд ще 74 грузинським посадовцям. 

Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Кястутіс Будріс у соцмережі Х (Twitter)

Міністр додав, що грузинів додали до списку через серйозні порушення прав людини і репресії у Грузії.

"Ми підтримуємо грузинський народ у його прагненні демократії та європейського майбутнього", - додав Будріс. 

Також Латвія заборонила в’їзд 16 громадянам Грузії, розказала глава МЗС Байба Браже. 

 В той же час міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна підписав наказ про заборону в'їзду в країну 55 громадянам Грузії, включаючи прокурорів, суддів, поліцейських та депутатів. 

"Естонія постійно показує людям з Грузії, що ми підтримуємо їхні зусилля знову досягти демократичної Грузії", - написав естонський міністр. 

Перші кроки держави Балтії ухвалили ще у грудні. Тоді  в'їзд заборонили навіть засновнику керівної партії Грузії Бідзіні Іванішвілі.

Нагадаємо, що в середині грудня у Грузії розпочалися суперечливі президентські вибори без участі народу.

 

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