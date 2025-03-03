Балтійські країни заборонили в'їзд ще десяткам грузинським посадовцям

Ще в грудні в Грузії прийшли президентські вибори без участі народу.

Литва, Латвія та Естонія через порушення прав людини заборонили вʼїзд ще 74 грузинським посадовцям.

Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Кястутіс Будріс у соцмережі Х (Twitter).

Міністр додав, що грузинів додали до списку через серйозні порушення прав людини і репресії у Грузії.

"Ми підтримуємо грузинський народ у його прагненні демократії та європейського майбутнього", - додав Будріс.

Також Латвія заборонила в’їзд 16 громадянам Грузії, розказала глава МЗС Байба Браже.

В той же час міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна підписав наказ про заборону в'їзду в країну 55 громадянам Грузії, включаючи прокурорів, суддів, поліцейських та депутатів.

"Естонія постійно показує людям з Грузії, що ми підтримуємо їхні зусилля знову досягти демократичної Грузії", - написав естонський міністр.

Перші кроки держави Балтії ухвалили ще у грудні. Тоді в'їзд заборонили навіть засновнику керівної партії Грузії Бідзіні Іванішвілі.

Нагадаємо, що в середині грудня у Грузії розпочалися суперечливі президентські вибори без участі народу.