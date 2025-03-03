Балтійські країни заборонили в'їзд ще десяткам грузинським посадовцям
Литва, Латвія та Естонія через порушення прав людини заборонили вʼїзд ще 74 грузинським посадовцям.
Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Кястутіс Будріс у соцмережі Х (Twitter).
Міністр додав, що грузинів додали до списку через серйозні порушення прав людини і репресії у Грузії.
"Ми підтримуємо грузинський народ у його прагненні демократії та європейського майбутнього", - додав Будріс.
Також Латвія заборонила в’їзд 16 громадянам Грузії, розказала глава МЗС Байба Браже.
В той же час міністр закордонних справ Естонії Маргус Цакхна підписав наказ про заборону в'їзду в країну 55 громадянам Грузії, включаючи прокурорів, суддів, поліцейських та депутатів.
"Естонія постійно показує людям з Грузії, що ми підтримуємо їхні зусилля знову досягти демократичної Грузії", - написав естонський міністр.
Перші кроки держави Балтії ухвалили ще у грудні. Тоді в'їзд заборонили навіть засновнику керівної партії Грузії Бідзіні Іванішвілі.
Нагадаємо, що в середині грудня у Грузії розпочалися суперечливі президентські вибори без участі народу.