Банківські рахунки українців під загрозою. Нова шахрайська схема

Зараз шахраї все частіше підробляють сторінки інтернет-банкінгів великих банків і крадуть гроші з рахунків своїх "жертв"

Аферисти дзвонять українцям нібито з офіційного номера банку, і під виглядом співробітників фінансової установи повідомляють, що у клієнта пройшло списання коштів або гроші крадуть прямо зараз.

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Шахрайські хитрощі і схеми вдосконалюються з кожним днем. Так, якщо раніше українці уважно стежили за своїм гаманцем і готівкою, то сьогодні потрібно бути особливо пильними і в Інтернет-просторі, повідомляє "Економічна правда".

Зараз шахраї все частіше підробляють сторінки інтернет-банкінгів великих банків і крадуть гроші з рахунків своїх "жертв".

Як виглядає шахрайська схема:

Аферисти дзвонять українцям нібито з офіційного номера банку, і під виглядом співробітників фінансової установи повідомляють, що у клієнта пройшло списання коштів або гроші крадуть прямо зараз.

У процесі розмови надсилають SMS-повідомлення (в заголовку SMS часто можна помітити напис "INTERNET"), далі просять терміново перейти за посиланням у повідомленні (воно підсвічується іншим кольором). При цьому "жертву" кваплять, щоб вона не звертала увагу на зміст повідомлення. Перейшовши за посиланням, людина бачить схожу сторінку інтернет-банкінгу свого банку, але насправді це сторінка-підробка, яку шахраї створили спеціально для крадіжки грошей. Шахрай повідомляє, що для безпеки інтернет-банкінг був заблокований і для його розблокування потрібно негайно відновити пароль і повідомити секретний код з SMS. Клієнт, натиснувши на кнопку "Відновити пароль" вводить у відповідні поля свій номер картки, термін дії, CVV-код. Таким чином шахраї отримують всі конфіденційні дані клієнта. Їм залишається тільки оперативно зайти на будь-який платіжний сервіс для переказу грошей, ввести вкрадені дані і перевести всі гроші з картки "жертви" собі на рахунок. А секретний код з SMS, який співрозмовник просив назвати - це насправді був код для підтвердження операції про переказ грошей через сервіс платіжної системи. "Слід зазначити, що в більшості випадків аферисти отримують доступ до інтернет-банкінгу українців саме завдяки їх необізнаності. Банк ніколи не дзвонить клієнтам з номерів гарячої лінії - вони існують тільки для вхідних дзвінків. Цим часто користуються шахраї, виманюючи конфіденційні дані по телефону. Також потрібно бути особливо уважними з повідомленнями, в яких є посилання. Краще перевіряти залишок на рахунку через мобільний додаток вашого інтернет-банкінгу", - попереджає служба безпеки банку ПУМБ. Останнім часом українці отримують SMS від шахраїв саме з безкоштовних сервісів для розсилки повідомлень. Наприклад, якщо відправляти безкоштовне SMS за допомогою сайту Vodafone, можна помітити, що у кінці кожного повідомлення компанія вказує, що не несе відповідальності за зміст повідомлень. Але більшість просто не звертає на це уваги і довірливо передає свої дані аферистам.

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