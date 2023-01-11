Байден і Трюдо обговорили підтримку України

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердили готовність підтримки народу України, який протистоїть повномасштабній військовій агресії росії.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Керівники двох країн зустрілися у Мехіко на полях саміту лідерів Північної Америки, щоб, серед іншого, вирішувати регіональні та глобальні проблеми, включаючи війну рф проти України.

"Як провідні демократичні держави та союзники по НАТО, президент Байден і прем'єр-міністр Трюдо обговорили співпрацю в галузі оборони та безпеки для вирішення завдань ХХІ століття, сприяння колективній безпеці та процвітанню й підтримці міжнародної системи, заснованої на правилах", – йдеться у релізі.

Байден та Трюдо підтвердили свою готовність відстоювати спільні цінності в усьому світі, включаючи підтримку народу України у його захисті від жорстокої агресії росії, інформують у Білому домі.

"Президент Байден подякував прем'єр-міністру Трюдо за партнерство Канади у забезпеченні безпеки, економічної та гуманітарної допомоги Україні", – зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, що Джастін Трюдо під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну в боротьбі з агресією рф.

Також раніше повідомлялось, що Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України з HIMARS.