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ПОЛІТИКА

Байден не підтримує атаки Ізраїлю на нафтові родовища Ірану – ЗМІ

05 жовтня 2024, 12:23
Байден не підтримує атаки Ізраїлю на нафтові родовища Ірану – ЗМІ
Байден також сказав, що його адміністрація розглядає можливість санкцій проти Ірану/

Американський президент Джо Байден вважає, що Ізраїлю не слід атакувати нафтові об'єкти Ірану. У якості акту відплати за масований удар балістикою 1 жовтня.

Про це повідомляє The New York Times.

"Ізраїльтяни ще не вирішили, як вони, що вони збираються робити в плані удару. Це обговорюється. Якби я був на їхньому місці, я б думав про інші альтернативи, ніж нанесення ударів по нафтових родовищах", - заявив Байден на вчорашньому брифінгу в Білому домі.

На питання, чи відмовляється прем'єр Біньямін Нетаньяху від дипломатичної угоди про припинення вогню в Лівані та секторі Газа, Байден заявив, що підтримує Ізраїль більше, ніж будь-який інший американський президент.

"Думаю, Бібі (прізвисько Нетаньяху, - ред.) має пам'ятати про це", - додав він.

Байден також сказав, що його адміністрація розглядає можливість санкцій проти Ірану і все ще спілкується з командою Нетаньяху про те, які заходи у відповідь може вжити Ізраїль.

Як повідомляє телеканал CNN , Ізраїль не дав жодних гарантій, що не буде націлений на ядерні об'єкти Ірану.

Співрозмовник телеканалу додав, що "дуже важко сказати", чи скористається Ізраїль річницею нападів Хамас 7 жовтня для атаки у відповідь.

"Ми сподіваємося і очікуємо побачити мудрість і силу, але, як ви знаєте, жодних гарантій", – сказав посадовець, відповідаючи на запитання CNN, чи запевнив Ізраїль США, що ядерні об'єкти Ірану не стануть ціллю для ударів.

Американські офіційні особи також поки що не мають ясності щодо того, коли буде прийнято рішення про відповідь Ізраїлю.

Як відомо, 1 жовтня Іран випустив по Ізраїлю 180 балістичних ракет, а президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю зі збиттям.

Дональд Трамп вважає, що Ізраїль має вдарити по ядерних об'єктах Ірану в якості відповіді на обстріл країни балістичними ракетами цього тижня.

ІзраїльІранБіньямін НетаньяхуДжо Байден

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