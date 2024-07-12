Байден не планує відмовлятися від участі у президентських виборах – NYT

На запитання ЗМІ, чому він не передає естафету молодому поколінню, він відповів, що "серйозність ситуації" вимагає досвіду.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не продемонстрував жодних ознак того, що розглядає можливість відмовитися від участі в президентських виборах.

Про це свідчать його заяви під час підсумкової прес-конференції Вашингтонського саміту НАТО, повідомляє The New York Times.

На запитання ЗМІ, чому він не передає естафету молодому поколінню, він відповів, що "серйозність ситуації" вимагає досвіду.

Глава Білого дому припустився кількох помилок, наприклад, сказав "віце-президент Трамп", маючи на увазі Камалу Гарріс.

Під час виступу на "українському компакті" - помилково назвав президента України Володимира Зеленського президентом путіним під час представлення його на заході НАТО.

Однак він також давав переконливі відповіді, глибоко занурюючись у деякі складні питання зовнішньої політики. Та провів більше часу за лекторською трибуною, ніж під час своїх двох останніх сольних прес-конференцій.

Деякі давні помічники та радники президента Байдена дедалі більше переконуються в тому, що йому доведеться вийти з виборчих перегонів та вигадують способи переконати його в цьому.