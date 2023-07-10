Байден обговорить із Сунаком передачу Україні касетних снарядів – BBC

За даними видання, це питання стане однією з тем, які американський президент обговорить із британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком під час зустрічі.

Президент США Джо Байден напередодні саміту НАТО у Вільнюсі прибув до Великої Британії після того, як деякі країни-союзники поставили під сумнів його рішення щодо передачі Україні касетних боєприпасів.

Про це повідомляє BBC.

За даними видання, це питання стане однією з тем, які американський президент обговорить із британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком під час зустрічі.

Зазначається, що глава уряду Британії безпосередньо не виступав із критикою рішення Штатів про постачання касетних снарядів у новому пакеті, оголошеному у п'ятницю. При цьому Сунак нагадав, що Велика Британія була однією зі 123 країн, які підписали міжнародний договір, що забороняє виробництво чи використання такого виду озброєння.

Крім того, країна-партнер НАТО Нова Зеландія заявила 9 липня, що касетні боєприпаси можуть завдати "величезної шкоди невинним людям".

У Штатах при цьому виступили із заявою, що отримали від України письмові запевнення у тому, що ЗСУ не застосовуватимуть таку зброю у міських районах, а також на території рф.

Україна в рамках нового пакету військової допомоги від США отримає касетні боєприпаси та інше озброєння. Як звернув увагу американський президент Джо Байден, такі снаряди допоможуть військовим ЗСУ продовжити контрнаступ.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних боєприпасів, та назвав 5 головних принципів у їх використанні.