Резніков назвав головні принципи у використанні касетних боєприпасів ЗСУ

Всього Міноборони має п'ять основних принципів.

Напередодні США офіційно оголосили про виділення Україні нового пакету оборонної підтримки на 800 млн дол., до якого увійшли й касетні боєприпаси.

Під час їх використання Збройні сили України дотримуватимуться 5 основних принципів, серед яких суворий облік й не тільки.

Про це заявив Міністр оборони Олексій Резніков.

"Щодо касетних боєприпасів у нас є п’ять ключових принципів, яких ми будемо дотримуватися і які ми чітко повідомили всім нашим партнерам, включаючи США. Про ці п’ять принципів я особисто письмово поінформував наших американських партнерів давно", – написав Резніков у Twitter.

Згідно з першим принципом, Україна використовуватиме касетні боєприпаси виключно, аби звільнити від окупації свої міжнародно визнані території. Резніков запевнив, що ці боєприпаси не використовуватимуть на офіційно визнаній території рф.

Другим принципом міністр оборони назвав те, що українські військові не використовуватимуть касетні боєприпаси в міських районах, аби уникнути ризиків для мирного населення.

"Касетні боєприпаси використовуватимуть тільки в місцях скупчення російських військових. Вони використовуватимуться для прориву рубежів оборони противника з мінімальним ризиком для життя наших воїнів. Збереження життя наших військових, навіть під час надзвичайно важких наступальних операцій, залишається нашим головним пріоритетом", – зазначив Резніков.

Третій принцип визначає, що Україна вестиме суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де її використовуватимуть.

Згідно з четвертим принципом, виходячи з цих записів, після деокупації територій і нашої перемоги ці землі будуть пріоритетними для цілей розмінування.

"Це дозволить нам викорінити ризики, пов’язані з елементами касетних боєприпасів, що не вибухнули. Міністр оборони України відповідно до закону виконує обов’язки голови Національного агентства з розмінування. У цій якості я буду забезпечувати впровадження відповідної правової бази для процесу розмінування після нашої перемоги", – пояснив Резніков.

П’ятим принципом він назвав те, що Україна звітуватиме нашим партнерам про використання цих боєприпасів і про їхню ефективність, щоб забезпечити належний стандарт прозорого звітування та контролю.