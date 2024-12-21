Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, уникнувши шатдауну

Документ продовжує державне фінансування до 14 березня 2025 року.

Президент Джо Байден підписав тимчасовий бюджет США, уникнувши зупинки роботи уряду.

Відповідна інформація опублікована на сайті Білого дому, пише CNN.

Документ продовжує державне фінансування до 14 березня 2025 року, а ще виділяє допомогу фермерам і в разі стихійних лих. Водночас законопроєкт не підвищує ліміт державного боргу, чого вимагав обраний президент США Дональд Трамп.

Сенатори проголосували за законопроєкт незабаром після опівночі за місцевим часом (о 7:00 за Києвом 21 грудня). Технічно це сталося вже після того, як термін фінансування уряду закінчився, але ухвалення документа дало змогу уникнути шатдауну.

Маск активно налаштовував республіканців проти законопроєкту через свою соцмережу Х. Зокрема, поширював дезінформацію, стверджуючи, що документ передбачає: підвищення зарплати конгресменів на 40%; фінансування нового стадіону для NFL у Вашингтоні за рахунок федерального бюджету; фінансування лабораторій біологічної зброї. Хоча насправді мова йшла про інші речі та цифри.