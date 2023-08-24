Байден прокоментував падіння літака Прігожина

"У росії мало що відбувається, за чим не стояв би путін", заявив президент США

Президент США Джо Байден прокоментував ситуацію із падінням приватного літака засновника російського воєнізованого угруповання найманців "Вагнер" Євгєнія Прігожина.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ви можливо пригадуєте, коли ви раніше мене запитали про це, я сказав, що [на місці Прігожина] був би обережним, дивлячись на чому я їду. Я точно не знаю, що сталося, але я не здивований", – заявив Байден,

На запитання, чи не стоїть за авіакатастрофою президент росії владімір путін, Байден відповів: "У росії мало що відбувається, за чим не стояв би путін. Але я не знаю достатньо, щоб знати відповідь. Останні півтори години я займався спортом".

Президент США Байден раніше висловлювався стосовно майбутнього Євгєнія Прігожина. Так, 13 липня у Гельсінкі він заявив: «На його місці я був би обережним з тим, що я їм. Я б стежив за своїм меню».

Нагадаємо, літак Embraer-135 ватажка ПВК "Вагнер" Євгєнія Прігожина, який впав у Тверській області, збила російська система протиповітряної оборони.