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Байден: США ніколи не визнають анексію українських територій
Фото: The Washington Post
США засуджують псевдореферендуми та ніколи не визнають анексію українських територій росією.
Про це заявив президент США Джо Байден.
Він повідомив, що США продовжать працювати із союзниками над додатковими економічними санкціями.
«російські псевдореферендуми є фікцією, хибним приводом для спроби приєднати частини України силою, що є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над запровадженням додаткових швидких та суворих економічних витрат для росії», — йдеться у заяві.
Президент США пообіцяв, що Вашингтон відкине будь-які результати референдумів і продовжить надавати Україні допомогу у сфері безпеки.
Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили - якщо росія розпочне анексію окупованих українських територій, США та інші країни готові запровадити негайні санкції, які призведуть до тяжких наслідків для російської економіки.
23 вересня 2022 року на окупованих територіях почалися "референдуми" про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу росії.
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24 09 2022 08:51 МЕДІА
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