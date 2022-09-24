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Байден: США ніколи не визнають анексію українських територій

Сполуяені штати продовжать працювати із союзниками над додатковими економічними санкціями
Байден: США ніколи не визнають анексію українських територій Фото: The Washington Post
США засуджують псевдореферендуми та ніколи не визнають анексію українських територій росією.
 
Про це заявив президент США Джо Байден.
 
Він повідомив, що США продовжать працювати із союзниками над додатковими економічними санкціями.
 
«російські псевдореферендуми є фікцією, хибним приводом для спроби приєднати частини України силою, що є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН. Ми працюватимемо з нашими союзниками та партнерами над запровадженням додаткових швидких та суворих економічних витрат для росії», — йдеться у заяві.
 
Президент США пообіцяв, що Вашингтон відкине будь-які результати референдумів і продовжить надавати Україні допомогу у сфері безпеки.
 
Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили - якщо росія розпочне анексію окупованих українських територій, США та інші країни готові запровадити негайні санкції, які призведуть до тяжких наслідків для російської економіки.
 
 
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24 09 2022 08:51
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