Байден вирушить до Японії на саміт G7 – Kyodo

Нещодавно повідомлялося, що президент США не виключав можливості скасування поїздки.

Президент США Джо Байден вирушить наступної середи, 17 травня, до Японії для участі в саміті G7.

Про це повідомив Білий дім, вказавши, що його поїздка може відбутися, як і планувалося, хоча переговори щодо стелі державного боргу поки що не принесли результатів, повідомляє KYODO NEWS.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила на брифінгу, що Байден обговорить зі своїми колегами низку найактуальніших глобальних питань, включаючи непохитну підтримку України з боку G7, зміну клімату та продовольчу безпеку.

Її слова пролунали після того, як Байден раніше цього тижня не виключив, що залишиться в США, щоб вийти з глухого кута в переговорах з лідерами Конгресу щодо стелі державного боргу.

"Що я можу сказати зараз, то це те, що він очікує на поїздку. Я можу сказати напевно, що зараз він очікує, що поїде", - зазначила Жан-П'єр.

Жан-П'єр додала, що говорила з Байденом про майбутній саміт G7. За її словами, президент хотів, аби було відомо, що його плани щодо поїздки не змінилися.

Вона кілька разів повторила, що президент, як очікується, поїде до Хіросіми, як і планувалося. Білий дім також повідомив, що перша леді Джилл Байден приєднається до президента на саміті G7.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі також заявляв, що Байден із нетерпінням чекає на поїздку до Японії для участі в саміті G7.

"Ми з нетерпінням чекаємо на цю поїздку. Це важлива поїздка", - додав Кірбі під час прес-брифінгу.

Він попередив, що порушення боргового ліміту матиме широкі негативні наслідки, відправляючи жахливий сигнал таким країнам, як росія і Китай, які скористаються можливістю підкреслити це.

Байден намагається домовитися з лідерами Конгресу, щоб запобігти ризику безпрецедентного дефолту.

Цьогорічний саміт під головуванням прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди має розпочатися 19 травня, і в ньому також візьмуть участь лідери Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та ЄС.

Зустріч Байдена зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті та трьома іншими лідерами Конгресу щодо стелі держборгу спочатку була запланована на п'ятницю, 12 травня. Але її перенесли на початок наступного тижня через відсутність прогресу в підготовці до спільного засідання.

Стеля держборгу - це максимальна сума грошей, яку уряд може законно позичити для покриття своїх витрат. Ситуація заходить у глухий кут, оскільки республіканці, які контролюють Палату представників, наполягають, що вони не підніматимуть ліміт без угоди про скорочення майбутніх витрат.

Раніше Джо Байден заявив, що попри наявність планів відвідати саміт країн G7 у Японії, поїздка може бути скасована, якщо він не досягне прогресу в переговорах з Конгресом, щоб запобігти дефолту.

Наголошуючи на серйозності поточних переговорів щодо стелі державного боргу, Байден після зустрічі зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті та іншими лідерами Конгресу в Білому домі додав, що скасування поїздки для участі в триденному саміті G7 у Хіросімі з 19 травня "можливе, але малоймовірне".