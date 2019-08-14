Байден: Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики
Рада з міжнародних відносин США (CFR) опитала кандидатів від Демократичної партії (загалом їх номінується 24) про їхні позиції і, зокрема, намірів протистояти російській агресії проти України.
"Я зробив би Україну пріоритетом міжнародної політики", – заявив Джо Байден, цитує "Голос Америки".
"У військовій сфері, я надав би безпекову допомогу від США, включаючи зброю, щоб посилити здатність України захищатись. Я також би розширив успішне навчання збройних сил України, розпочате адміністрацією Обами-Байдена", – додав він.
"В економічній сфері я працював би над збільшенням західних прямих інвестицій і підтримував би енергетичну незалежність України від Росії, особливо якщо "Північний потік-2" буде побудовано цього року, що значно зашкодить доступу України до російського газу", – сказав Байден.
Він пообіцяв також: "Я б забезпечив, щоб допомога США Україні надавалась лише за умови антикорупційних реформ, включаючи призначення справді незалежних антикорупційних прокурорів та судів".
"Я підтримав би набагато потужнішу роль США поряд з Францією та Німеччиною в переговорах з Росією. Щоб дипломатія працювала, нам потрібний більший важіль стосовно Москви і це означає більш тісну співпрацю з європейськими партнерами та союзниками, щоб Росія сплачувала більшу ціну за війну, що триває в Україні", – заявив Байден.
Нагадаємо, що чинний президент США Дональд Трамп публічно принизив екс-віце-президента Джо Байдена, назвавши того "йолопом і невдахою".
Раніше глава Білого дому заявив про свою підтримку ідеї проведення розслідування проти Байдена через бізнес-зв'язки його сина з Китаєм.
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