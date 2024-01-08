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ПОЛІТИКА

Байден закликає республіканців у Конгресі фінансувати Україну після угоди щодо запобігання шатдауну

08 січня 2024, 14:27
Байден закликає республіканців у Конгресі фінансувати Україну після угоди щодо запобігання шатдауну
Фото: The Washington Post
За словами американського лідера Джо Байдена, республіканці в Конгресі мають припинити погрози закрити уряд і виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів США.

Президент США Джо Байден закликає членів республіканської партії в Конгресі затвердити додаткове фінансування, включно з понад $60 мільярдами для України. Це сталося після укладення угоди щодо основних федеральних видатків на фінансовий рік 2024, що є першим кроком до запобігання часткового закриття уряду.

Про це йдеться у пресрелізі Білого дому.

"Республіканці в Конгресі повинні виконати свою роботу, припинити погрози закрити уряд і виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включно з моїм додатковим запитом. Для них настав час діяти", — наголосив Байден.

Тим часом очільник США наголосив, що досягнута угода наближає країну до "запобігання непотрібному шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів".

"Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома партіями", — додав Байден.

Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад $60 мільярдів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

Республіканці в Конгресі США хочуть отримати від адміністрації президента Джо Байдена пояснення стратегії Вашингтону щодо України. Від цього будуть залежати терміни схвалення нового пакету фінансування України.

У США головний переговірник від республіканців, сенатор Джеймс Ленкфорд, заявив, що текст угоди щодо питань кордону та імміграції, яка може розблокувати десятки мільярдів доларів допомоги для України, можуть оприлюднити цього тижня.

СШАдопомога УкраїніКонгресвійна

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