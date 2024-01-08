Байден закликає республіканців у Конгресі фінансувати Україну після угоди щодо запобігання шатдауну

За словами американського лідера Джо Байдена, республіканці в Конгресі мають припинити погрози закрити уряд і виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів США.

Президент США Джо Байден закликає членів республіканської партії в Конгресі затвердити додаткове фінансування, включно з понад $60 мільярдами для України. Це сталося після укладення угоди щодо основних федеральних видатків на фінансовий рік 2024, що є першим кроком до запобігання часткового закриття уряду.

Про це йдеться у пресрелізі Білого дому.

"Республіканці в Конгресі повинні виконати свою роботу, припинити погрози закрити уряд і виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включно з моїм додатковим запитом. Для них настав час діяти", — наголосив Байден.

Тим часом очільник США наголосив, що досягнута угода наближає країну до "запобігання непотрібному шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів".

"Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома партіями", — додав Байден.

Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад $60 мільярдів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.

Республіканці в Конгресі США хочуть отримати від адміністрації президента Джо Байдена пояснення стратегії Вашингтону щодо України. Від цього будуть залежати терміни схвалення нового пакету фінансування України.

У США головний переговірник від республіканців, сенатор Джеймс Ленкфорд, заявив, що текст угоди щодо питань кордону та імміграції, яка може розблокувати десятки мільярдів доларів допомоги для України, можуть оприлюднити цього тижня.