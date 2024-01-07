Конгрес США вимагає пояснень від адміністрації Байдена щодо стратегії в Україні перед розглядом фінансового пакету

Цього тижня у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги.

Республіканці в Конгресі США хочуть отримати від адміністрації президента Джо Байдена пояснення стратегії Вашингтону щодо України. Від цього будуть залежати терміни схвалення нового пакету фінансування України.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє CBS News.

На питання журналіста щодо того, чи встигне Конгрес США домовитися про фінансування для України до лютого, спікер зауважив, що, на його думку, є важливіші речі.

"Є дві речі, які необхідні: ми повинні охороняти кордон США, перш ніж охороняти чийсь ще", - сказав Джонсон.

Він пояснив, що наразі вони чекають від Білого дому інформацію і відповіді на питання про те, що є кінцевою метою в Україні.

"Якщо ми отримаємо необхідну інформацію і відповіді на питання про те, що є кінцевою метою в Україні, і як ми будемо відповідально ставитися до витрачання цих ресурсів. Білий дім не надав нам необхідної інформації", - додав він.

Цього тижня у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги.

За словами координатора Ради нацбезпеки Джона Кірбі, президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який "у нас є повноваження щодо коштів".