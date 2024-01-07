Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Конгрес США вимагає пояснень від адміністрації Байдена щодо стратегії в Україні перед розглядом фінансового пакету

07 січня 2024, 19:06
Конгрес США вимагає пояснень від адміністрації Байдена щодо стратегії в Україні перед розглядом фінансового пакету
з вільних джерел
Цього тижня у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги.

Республіканці в Конгресі США хочуть отримати від адміністрації президента Джо Байдена пояснення стратегії Вашингтону щодо України. Від цього будуть залежати терміни схвалення нового пакету фінансування України.

Про це заявив спікер Палати представників США Майк Джонсон, повідомляє CBS News.

На питання журналіста щодо того, чи встигне Конгрес США домовитися про фінансування для України до лютого, спікер зауважив, що, на його думку, є важливіші речі.

"Є дві речі, які необхідні: ми повинні охороняти кордон США, перш ніж охороняти чийсь ще", - сказав Джонсон.

Він пояснив, що наразі вони чекають від Білого дому інформацію і відповіді на питання про те, що є кінцевою метою в Україні.

"Якщо ми отримаємо необхідну інформацію і відповіді на питання про те, що є кінцевою метою в Україні, і як ми будемо відповідально ставитися до витрачання цих ресурсів. Білий дім не надав нам необхідної інформації", - додав він.

Цього тижня у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги.

За словами координатора Ради нацбезпеки Джона Кірбі, президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, на який "у нас є повноваження щодо коштів".

СШАдопомога Україні

Останні матеріали

Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Політика
Історія повторюється. Кілька моторошних уроків для путіна з падіння Стародавнього Риму – Фредерік Старр
Переклад iPress – 05 січня 2024, 15:50
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Політика
Війна в Україні не зайшла в глухий кут. Торішній контрнаступ провалився, але Захід може підготувати Україну для перемоги наступного року – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 05 січня 2024, 12:33
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Захід гостро потребує більше ракет. Але чекати на них доводиться роками – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2024, 09:05
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Політика
Захід досі не зміг перешкодити росії нарощувати виробництво ракет. Відповіді на 4 типи запитань про російські ракетні обстріли – Том Купер
Переклад iPress – 04 січня 2024, 16:28
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Технології
Резолюція 2024 року для Заходу. Слід підготуватися до катастрофи – Елізабет Бро
Переклад iPress – 04 січня 2024, 12:13
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Політика
Навіщо витрачати кошти на утилізацію прострочених ATACMS? Краще віддайте їх Україні – Newsweek
Переклад iPress – 04 січня 2024, 08:06
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Політика
Прихильники миру з путіним, мабуть, радіють. росія вдруге завдала масованого удару по Україні – Том Купер
Переклад iPress – 03 січня 2024, 16:35
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Політика
Україна відновила велич США. Але якщо Америка відвернеться від України – вона підпалить світ – Віктор Рудь
Переклад iPress – 03 січня 2024, 12:12
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється