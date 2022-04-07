НОВИНИБойовий безпілотний "Байрактар", на який литовці всією країною зібрали понад 5 млн євро, вже у Литві і буде переданий в Україну найближчим часом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Байрактар" для України від литовців вже у Литві, передадуть найближчим часом
Bayraktar "Vanagas" (литовською - "Яструб" - ЄП) з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві! 6 липня відбудеться його презентація на базі повітряних сил у Шауляї, і після цього він вирушить в Україну
Фото: з вільних джерел
Про це повідомив міністр оборони Арвидас Анушаускас.
"Bayraktar "Vanagas" (литовською - "Яструб" - ЄП) з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві! 6 липня відбудеться його презентація на базі повітряних сил у Шауляї, і після цього він вирушить в Україну", - написав Анушаускас у своєму Twitter.
Нагадаємо, журналіст Андрюс Тапінас 25 травня розпочав кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника.
Вже на другий день зібрана сума перетнула позначку у три мільйони. До кампанії долучилася у тому числі експрезидентка Даля Грибаускайте; чинний президент Гітанас Науседа, прем'єрка Інгріда Шимоніте та міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас на своїх сторінках у соцмережах також закликали приєднуватися усіх небайдужих.
Збір вдалося закрити за три дні. Після цього турецька компанія-виробник заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати безпілотник, а зібрані кошти можна буде спрямувати на інші потреби України.
Надихнувшись прикладом Тапінаса, в Україні фонд Сергія Притули організував збір на три "Байрактари", який закрили за три дні, зібравши кошти майже на чотири безпілотники. Компанія "Байкар" і цього разу заявила, що передасть три безпілотники безоплатно.
Наразі збір на "Байрактар" для України триває у Польщі, його ініціював журналіст Славомір Сєраковський.
Про те, як поляки допомагають Україні, як українки та українці у Польщі ведуть боротьбу з агресором, розповіла в інтерв'ю "Європейській правді" лідерка ініціативи "Євромайдан-Варшава" та лауреатка премії "Активіст року" у Польщі Наталія Панченко.
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04 07 2022 16:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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