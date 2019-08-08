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BBC: Зеленський відмовився підписати спільну заяву з Варфоломієм

Документ готували на Фанарі разом з МЗС
Президент України Володимир Зеленський не став підписувати спільну заяву з патріархом Варфоломієм I, яку готували представники Вселенського патріархату разом з МЗС України.
BBC: Зеленський відмовився підписати спільну заяву з Варфоломієм Фото:GETTY IMAGES

За словами одного зі співрозмовників видання, заява переважно мала стосуватися екологічної тематики, тому що патріарх Варфоломій відомий своєю діяльністю у цій сфері, його навіть часто неформально називають "зеленим патріархом", інформує BBC з посиланням на свої джерела.

У заяві не було політичних провокаційних формулювань, і чому Офісу Президента не сподобався документ на екологічну тематику, наразі невідомо.

Нагадаємо, що у Стамбулі на Фанарі розпочалася зустріч президента Володимира Зеленського зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

 

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