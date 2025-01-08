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ПОЛІТИКА

Бен Ходжес: наступ ЗСУ в Курській області підкреслює ослаблення росії

08 січня 2025, 13:33
Бен Ходжес: наступ ЗСУ в Курській області підкреслює ослаблення росії
Він вважає, що завдяки цьому наступу Україна отримала важливий важіль впливу "на найфундаментальнішому рівні".

Новий наступ ЗСУ в Курській області рф має довести, що росія насправді перебуває в значно слабшому становищі, ніж рік тому, і що Україна не програє.

Таку думку висловив генерал-лейтенант США у відставці та колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, передає Голос Америки.

Він вважає, що завдяки цьому наступу Україна отримала важливий важіль впливу "на найфундаментальнішому рівні".

Ходжес вражений тим, що ЗСУ утримують Курський плацдарм із серпня 2024 року, і навіть змогли наростити нові військові сили для нового наступу:

"Це говорить мені про те, що українські сили стали ще більш досвідченими і здатними використовувати засоби електронної боротьби, а також те, що ми називаємо оперативною безпекою".

На думку Ходжеса, наступ ЗСУ зриває плани росії зберегти тимчасово окуповані українські території під час можливих переговорів у майбутньому:

"Я не думаю, що росія погодилася б на те, щоб Україна зберегла частину Курської області. Тому для мене це підкреслює справжній блиск українського генерального штабу, який почав цей контрнаступ ще в серпні".

За даними Генштабу ЗСУ, у вівторок унаслідок "високоточного" нальоту постраждав штаб 810-ї морської піхотної бригади в Білій, це вже другий удар по штабах бригади за два тижні.

ЗСУБен ХоджесКурськ

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