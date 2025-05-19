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ПОЛІТИКА

Берлін хоче змусити москву до перемовин через нові санкції

19 травня 2025, 14:21
Берлін хоче змусити москву до перемовин через нові санкції
Фото: з вільного доступу
Європа хоче змусити путіна погодитись на припинення вогню.

Німеччина разом з союзниками працює над новими санкціями проти hосії, аби змусити vоскву погодитись на припинення вогню в Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на речника німецького уряду Стефана Корнеліуса.

За його словами, Берлін постійно розглядає та переглядає варіанти санкцій. Він додав, що цього тижня Європа ухвалить 17-й пакет санкцій.

Речник також заявив, що узгодженість позицій США та рф щодо санкцій проти рф залежатиме від сьогоднішньої розмови Дональда Трампа та владіміра путіна. Корнеліус підкреслив, що Німеччина та її союзники неодноразово закликали москву підтримати безумовне припинення вогню, і подальші санкції мають на меті підштовхнути кремль до цього. 

Як вказує Bloomberg, нові європейські санкції будуть спрямовані на фінансовий сектор рф. Зазначається, що готуються обмеження проти банків, які підтримують російські воєнні зусилля.

Раніше американський міністр фінансів Скотт Бессент заявляв, що США посилять санкції проти росії, якщо путін не погодиться вести перемовини про завершення війни. Водночас він не розповів, наскільки швидко Штати зможуть ввести санкції.

Німеччинасанкціі проти росіївійнапереговори

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