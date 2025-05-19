США загрожують посилити санкції проти рф у разі провалу мирних домовленостей

Правда, як швидко це станеться, Скотт Бессент не повідомив.

Якщо російський диктатор владімір путін не погодиться вести мирні переговори щодо завершення війни в Україні, то США посилять санкції проти рф.

Про це заявив американський міністр фінансів Скотт Бессент інтерв’ю CBS News.

"Ну, я думаю, ми побачимо, що станеться, коли обидві сторони сядуть за стіл переговорів. Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що якщо президент путін не буде вести переговори в дусі доброї волі, Сполучені Штати без вагань посилять санкції проти росії разом з нашими європейськими партнерами", – зазначив Бессент.

При цьому він вже традиційно згадав "попередника" Джо Байдена та заявив, що санкції введені за його президентства були дуже неефективними. За словами Бессента, адміністрація колишнього президента тримала обмеження на низькому рівні, тому що боялась підштовхнути вгору внутрішні ціни на нафту.

Наскільки швидко США зможуть ввести санкції Бессент не сказав. Він лише відповів, що не збирається "зв'язувати президенту руки в його переговорах".

Минулої п’ятниці у Стамбулі відбулися переговори між Україною та росією щодо припинення війни. Ініціатором зустрічі виступив президент рф владімір путін — це була його відповідь на спільну пропозицію України, Європейського Союзу та Сполучених Штатів про запровадження всеосяжного 30-денного перемир’я.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, висловив готовність до особистих переговорів із путіним. Проте російський лідер на це не відреагував, надіславши до Стамбула делегацію нижчого дипломатичного рівня.

Переговори тривали близько години та завершилися без значного прогресу. російська сторона висунула низку вимог, зокрема — визнання російськими чотирьох окупованих областей і Криму, нейтрального статусу України, відмову від претензій на репарації, а також гарантії захисту прав російськомовних громадян відповідно до європейських стандартів.

Єдиним питанням, щодо якого вдалося досягти згоди, стало проведення обміну військовополоненими за формулою "1000 на 1000".

Попри відсутність прориву, сторони залишили можливість для продовження переговорного процесу. Київ наголосив: Україна відкрита до діалогу, але не за рахунок своїх національних інтересів, суверенітету та територіальної цілісності.