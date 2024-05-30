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Берлін навшпиньках намагається дозволити Києву бити по рф німецькою зброєю – Politico

30 травня 2024, 10:35
Берлін навшпиньках намагається дозволити Києву бити по рф німецькою зброєю – Politico
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
В офісі канцлера Олафа Шольца говорять, що Україна може вдарити по "території агресора".

Про це йдеться в статті медіаорганізації Politico

Уряд Німеччини обережно відмовляється від попередніх сумнівів щодо дозволу Україні завдавати ударів по військових об'єктах рф, наданою зброєю. 

Днями канцлер Олаф Шольц заявив, що Україна може використовувати зброю, що поставляється Німеччиною, "у рамках міжнародного права", що дасть змогу використовувати її проти такого агресора, як росія. 

Це було не так очевидно, як в інших країнах щодо цієї теми. 

Вчора Берлін зробив спробу прояснити плутанину щодо того, що мав на увазі Шольц.

Його прес-секретар Штеффен Хебестрайт заявив журналістам, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, і можутьпоширюватися і на територію агресора". 

Він додав, що не може розкрити точних домовленостей із Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони "конфіденційні".

Хебестрайт стверджував, що заява Шольца річної давності, в якій він сказав, що існує "консенсус" про те, що Україна не буде використовувати німецьку зброю на російській землі, була "констатацією фактів" і  була вірною на той момент, але не обов'язково може бути застосована в майбутньому.

Анонімне джерело, знайоме з позицією уряду Німеччини, повідомило, що Шольц виступає за дозвіл використання західної зброї проти цілей усередині рф, не вдаючись у подробиці.

"Мені здається дивним, коли деякі люди дискутують і кажуть, що українцям не дозволено захищатися і вживати відповідних для цього заходів", заявив Шольц. 

Західні союзники реагують на тиск з боку України, яка вимагає прямо дозволити ЗСУ вражати цілі всередині рф західною зброєю, щоб зупинити контрнаступ і бомбардування москви.

Вчора кілька країн дозволили бити своєю зброєю по рф. 

так , Польща дозволила Україні бити своєю зброєю по росії

А також Фінляндія дозволила Україні бити своєю зброєю по території рф.
НімеччинаОлаф Шольцударии по рф

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