Берлін застеріг від надшвидкого відновлення туризму

Попередження міністра закордонних справ були викликані, серед іншого, планами канцлера Австрії Себастіана Курца поступово відкрити кордон для туристів з Чехії та Німеччини

"Європейські перегони щодо того, хто першим знову дозволить туристичні поїздки, ведуть до неприйнятних ризиків", - зазначив Маас виданню.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас застеріг від занадто швидкого відкриття туристичних напрямків, заявивши, що Європі слід домовитись про спільний шлях повернення до свободи пересування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild am Sonntag.

"Європейські перегони щодо того, хто першим знову дозволить туристичні поїздки, ведуть до неприйнятних ризиків", - зазначив Маас виданню.

"Ми вже бачили, якої шкоди може завдати облюбований туристами інфекційний кластер", - додав Маас, маючи на увазі спалах коронавірусу на курорті в Австрії Ішгль. Він зазначив, що така ситуація не повинна повторитися.

Вважається, що сотні туристів з різних країн, включаючи Німеччину, Норвегію та Ісландію, заразилися в Ішглі.

Європі потрібні спільні критерії для повернення до свободи пересування - "якомога швидше, але настільки відповідально, наскільки це необхідно", підкреслив Маас.

Попередження міністра закордонних справ були викликані, серед іншого, планами канцлера Австрії Себастіана Курца поступово відкрити кордон для туристів з Чехії та Німеччини.

Нагадаємо, що туризм у ЄС втратив сотні мільярдів через пандемію