Бессент: Підписання угоди про надра відкладається через нові пропозиції України

Коли його запитали, чого саме стосуються зміни, міністр не став вдаватися в подробиці.

У США заявили, що готові підписати угоду з Україною про корисні копалини хоч сьогодні. Однак все залежить від української сторони.

Про заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Відповідаючи на запитання журналіста про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною, Бессент запевнив, що з американської сторони немає жодних перепон для фіналізації договору. Однак, правки до документа, мовляв, захотіли внести українці.

"Наша сторона готова підписати. Українці минулої ночі вирішили внести деякі зміни в останню хвилину. Ми впевнені, що вони це переглянуть. І ми готові підписати сьогодні вдень, якщо вони також будуть готові", - зазначив Бессент.

Коли його запитали, чого саме стосуються зміни, міністр не став вдаватися в подробиці. Однак уточнив, що з боку США нічого не вилучали з угоди і не додавали до неї.

"Нічого не було вилучено. Це та сама угода, яку ми узгодили у вихідні. Жодних змін з нашого боку", - підкреслив Бессент.

Раніше повідомлялось, що Україна готова вже у середу, 30 квітня, підписати угоду про корисні копалини зі США. Міністерка економіки Юлія Свириденко вже прямує до Вашингтона для підписання.

Втім видання Financial Times сьогодні розповіло, що підписання рамкової угоди про використання ресурсів між Україною та США може бути під загрозою зриву.